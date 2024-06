Sfera Ebbasta in concerto infiamma San Siro e annuncia il nuovo tour

È il caso di dirlo: buona la prima. Sfera Ebbasta il 24 giugno è salito per la prima volta nella sua carriera sul palco di San Siro e ha portato tutta la sua carica ed energia, facendo cantare e saltare gli oltre 60mila spettatori presenti. Ma c'è di più. Il trapper ha riservato per il pubblico una sorpresa esclusiva: nel corso dell’evento, ha annunciato un tour nei palazzetti previsto per il 2025 a partire da marzo. Prosegue, intanto, la serie di concerti attuale. Il 25 giugno suonerà per la seconda data al Meazza e poi il 16 agosto a Olbia. Annullata, invece, per motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell’artista la data di Messina del 6 luglio.

Il concerto

Sulle note del Trap King il 24 giugno sera la Scala del Calcio, con oltre 60mila spettatori, si è trasformata in un'arena incandescente: adrenalinici giochi di fuoco e laser, speciali effetti pirotecnici e tanta musica con una una setlist più che mai variegata a miscelare il meglio del suo repertorio dagli esordi a oggi hanno conquistato il pubblico. Per la prima volta dal vivo anche i brani dell’ultimo progetto discografico X2VR, pubblicato lo scorso novembre per Island Records e fresco di certificazione Quarto Disco di Platino, nonché l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore. Per questa serata memorabile, Sfera Ebbasta non ha lasciato nulla al caso e ha curato personalmente ogni minimo dettaglio. Per San Siro ha scelto una scenografia monumentale, progettata da Novembre Studio, raccogliendo le suggestioni urbane che da sempre racconta nei suoi brani: il risultato è una macchina scenica centrale alta 10 metri a ricordare ora una città con i suoi palazzoni, ora una sorta di gigantesco trono, simbolo del successo che proprio sulle origini dell’artista si fonda. Per esaltare ulteriormente la grande architettura, a puntellare l’intero show le evoluzioni di performer abili nel parkour, accompagnati dai visual prodotti da Galattico Studio, che ha curato il coordinamento dello show. In qualità di “Head of Performance”, Laccio ha ideato e orchestrato le esibizioni dei performer che hanno animato il palco ricreando, sin dal loro ingresso in scena, l’invasione di una metropoli. Il mood è 100% quello della street art, dal sapore metropolitano. I performer in scena provengono dal mondo urban e Laccio ha voluto raccontare le origini di questa cultura anche attraverso la danza.