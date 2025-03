È morto Sergio Ricciardone, co-fondatore e direttore artistico del C2C

È morto all’età di 53 anni per una malattia fulminante. Sul palco aveva ospitato artisti fama mondiale, da Franco Battiato a Thom Yorke

Sergio Ricciardone, co-fondatore e direttore artistico di Club to Club Festival, è morto all’età di 53 anni per una malattia fulminante. Torinese, classe 1971, negli anni Novanta è stato un dj molto attivo e nel 2000 ha fondato con altri due soci l’associazione culturale Xplosiva, con la quale ha ideato eventi di musica elettronica che hanno fuso stili differenti. Nel 2002 a Torino ha poi dato vita al Club to Club Festival, ormai punto di riferimento della scena musicale elettronica e sperimentale, italiana e internazionale. Sul palco ha ospitato artisti di fama mondiale, da Aphex Twin a Franco Battiato, e ancora Thom Yorke e Kraftwerk, fino ad Arca, James Blake e Caribou. Ricciardone ha anche collaborato con le istituzioni culturali, creando tra le altre una sinergia con la fiera di arte contemporanea Artissima.