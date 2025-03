Lucia Lombardo apre nuove frontiere con Le Case di Lucy: la playlist

La musica è ambiente e in quanto tale apre nuovi confini sulla scelta di quella che possiamo chiamare casa. Un nuovo domicilio in dieci canzoni

Girl in the Mirror – Bebe Rexha

Il mio viaggio personale… Quando sono entrata in RE/MAX VALORI, avevo appena

cominciato la mia attività di agente immobiliare, ma sentivo il bisogno di connettermi con la parte più autentica di me stessa. Con un passato da cantautrice, non potevo reprimere il mio lato artistico... Così è nata Lucy, non solo il mio alter ego, ma l’anima che unisce arte e immobiliare, dando vita al brand Le Case di Lucy.

Pink – Aerosmith

Adoro il rosa! È il mio colore! In questo brano, gli Aerosmith riescono a descrivere tutta la sua forza e la sua energia ribelle, e per me rappresenta la donna, l'imprenditrice, la rivoluzionaria... Vivo di visioni e di creatività. Il rosa, per me, non è solo un colore, ma un modo di vedere il mondo: con passione, leggerezza e la voglia di trasformare un lavoro apparentemente convenzionale in qualcosa di speciale.

Sergio Endrigo – C'era una casa molto carina

Amo questa canzone! Per me, una casa senza soffitto è un invito all'immaginazione: vedo già la ristrutturazione ultimata, ogni dettaglio che la rende speciale. È lì che si risveglia in me il mago agere – per così dire, come dicevano i latini. E poi, che emozione vedere i progetti prendere vita, quando i clienti, anche dopo tanto tempo, ti chiamano per mostrarti: Vieni a vedere com’è venuta!



Real Wild One – Iggy Pop

Quante volte ho ballato questo pezzo nel mio salotto, mentre tornando a casa alcuni

colleghi mi davano della matta per il mio progetto... Non è stato facile, in alcuni momenti, tirare dritto e crederci nonostante tutto... eppure la forza motrice è sempre stata una: la vita è troppo breve per prendere ordini! Adoro questo brano, è un inno alla ribellione.



Money for Nothing – Dire Straits

Ho sempre pensato che il successo nasca dall'amore. Sì, è una parola forte, ma così viva! A differenza del freddo denaro, che non ti spinge a dare il massimo, è l'amore a motivarti davvero. Perché, in fin dei conti, non sono i soldi facili a fare la felicità, ma il valore che nasce dalla passione e dalla dedizione. Il resto è vuoto...

Magic – Coldplay

Ho scelto questo brano perché mi fa pensare al mio primo evento… Una casa invenduta da tempo, che avevo trasformato in una piccola Parigi, e il risultato è stato incredibile in termini di vendita (chiusa oltre ogni aspettativa). La proprietaria era così felice che mi battezzò Mary Poppins! Da quel momento non riesco a smettere di sorridere, pensando che la vera magia nasce dal credere nelle proprie idee.

Sweet Home Alabama – Lynyrd Skynyrd

Ogni casa è legata al suo contesto, alla storia del luogo in cui si trova. Ogni città ha

un'anima e ogni evento che organizzo vuole celebrare proprio quella connessione, quel legame speciale tra la casa e la città che la ospita. Ogni casa ha una storia, e io cerco di raccontarla nel modo più vero e sincero possibile.

Wishlist – Pearl Jam

Questo pezzo lo ascoltavo da ragazzina, con i piedi fuori dal finestrino mentre mi spostavo in tour… Mi ricorda il viaggio. Ogni progetto che porto avanti nasce dal desiderio di rendere la vita più bella, non solo per me, ma soprattutto per le persone per cui lavoro. Quando qualcuno mi descrive la casa dei suoi sogni, è come una wishlist... Ed eccomi qui! Con carta e penna!

Girls Just Wanna Have Fun – Cyndi Lauper

Un po' di leggerezza, di divertimento e di energia…Per me è una chiave di lettura

essenziale! Come posso trasmettere l'entusiasmo di un evento che sto organizzando se non sono io la prima a divertirmi? Viviamo in un mondo spesso privo di emozioni e ci sorprendiamo davanti al sorriso di un estraneo…eh no! Io voglio essere un distributore automatico di gioia! Niente musi lunghi, da noi!



Il cielo in una stanza– Gino Paoli

Ho capito che le case si vendono perché la gente si emoziona. Non è solo una questione di metri quadri o finiture, ma di sensazioni, di storie che prendono vita tra quelle mura. Ho vissuto a Parigi, e lì ho imparato che la bellezza di un luogo non sta solo in quello che si vede, ma in quello che si sente. A volte, basta uno sguardo, una luce, un dettaglio per farlo diventare casa.