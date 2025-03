La canzone racconta di un amore sognato, un legame che va oltre la realtà quotidiana. Le sensazioni di un cuore che desidera ardentemente qualcosa di più profondo e appassionato, un amore che si manifesta solo nei sogni. In questi momenti onirici, la persona amata diventa un compagno di avventure straordinarie, dove ogni istante è carico di emozioni intense e di libertà. La canzone esprime il conflitto tra il desiderio di un amore autentico e la realtà che spesso non soddisfa le aspettative. Nel mio mondo elettro-pop, ogni nota racconta il mio vissuto, un mix di gioia e fragilità. Cerco di afferrare l'inspiegabile, ma spesso mi sfugge. Le parole si intrecciano, riflettendo le mie speranze e paure. Perché l'amore è un viaggio personale, un mosaico di esperienze che non può essere racchiuso in una melodia. Eppure, continuo a cantare, a cercare di dare voce a ciò che sento, anche quando le parole non bastano. Le immagini evocative trasmettono un sentimento che si nutre di speranza e fantasia, creando un contrasto con la quotidianità grigia. Alla fine mi interrogo sulla possibilità di trasformare quel sogno in realtà, lasciando l’ascoltatore con la sensazione che l’amore, anche se solo sognato, possa avere il potere di illuminare le notti più buie.



La scelta di Angela Melillo per il videoclip è stata una decisione naturale per me. Ho sempre visto in lei una persona estremamente sensibile all’amore, e questo aspetto si sposa perfettamente con il tema del mio brano. Quando ho avuto l'opportunità di conoscerla durante un evento a Roma, ho subito percepito una connessione speciale. La sua energia, la sua autenticità e la passione che mette in tutto ciò che fa mi hanno colpito profondamente. Da quel giorno, la nostra amicizia è cresciuta e ho capito che collaborare con lei sarebbe stata un’ottima scelta. Volevo che il videoclip trasmettesse emozioni vere e genuine, e Angela è capace di farlo in modo straordinario. La sua presenza sul set ha portato un'ulteriore dimensione al progetto, rendendolo ancora più speciale. Sono entusiasta di vedere come la nostra sinergia si tradurrà in immagini che raccontano una storia d’amore autentica. Spero che il pubblico riesca a percepire la magia che abbiamo creato insieme, perché per me è stata un'esperienza davvero unica e significativa. "Non so cosa mi succede" rappresenta per me un importante punto di svolta, non è solo una canzone ma uno stato d'animo. Il messaggio che voglio far arrivare attraverso questo singolo è di mostrare sempre i propri sentimenti senza la paura di essere giudicati. Sono a lavoro su nuovi progetti discografici che non vedo l'ora di farvi ascoltare! Buona visione e buona musica!