Time Records celebra i suoi 40 anni da protagonista della musica

Traguardo storico per la Time Records, che ha celebrato 40 anni di attività come una delle etichette discografiche indipendenti più influenti d'Italia e del mondo. Per tutto l’anno, una serie di eventi straordinari hanno omaggiato il percorso delletichetta e il suo fondatore, Giacomo Maiolini, celebrando i successi del passato e aprendo le porte a nuove sfide per il futuro. Durante le celebrazioni, Giacomo Maiolini ha condiviso la storia Time Records e il suo straordinario viaggio personale nel mondo della musica. Fondatore dell’etichetta, Giacomo Maiolini è oggi riconosciuto come una figura chiave nel panorama discografico internazionale.



Dotato di una visione unica e di una straordinaria capacità imprenditoriale, ha trasformato una piccola etichetta indipendente, con sede a Brescia, in un impero musicale riconosciuto a livello globale: “Non vogliamo solo celebrare il passato, ma vorrei guardare ancora e sempre al futuro con lo stesso entusiasmo, sorpresa e determinazione di allora”, commenta Maiolini. Grazie alla sua capacità di individuare e valorizzare talenti, ha portato la musica italiana ed europea a livelli globali, aprendo le porte a mercati come quello giapponese con il fenomeno Eurobeat, con oltre 30 milioni di album venduti e 5 Grammy Awards. I suoi successi includono hit senza tempo come “Open Your Mind” degli U.S.U.R.A, “Don’t Stop” e “Boom Boom Boom” dei The Outhere Brothers, “Feel it” di The Tamperer feat. Maya, “You See the Trouble with Me” di Black Legend, “Dragostea Din Tei” degli O-Zone, “Destination Calabria” di Alex Gaudino, “In My Mind” di Dynoro e Gigi D’Agostino e “Nevermind” di Dennis Lloyd, che entrambi hanno superato un miliardo di streaming su Spotify.



Con 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream Time Records è l’etichetta

italiana indipendente che ha venduto più dischi nel mondo. Oggi, Time Records è la

casa di artisti come Bob Sinclar, Deejay Time e Gigi D’Agostino e reduce di successi

come le ultime due hit internazionali “T’AMO T’AMO T’AMO” con Ivana Spagna e

NUZZLE e la nuova versione di “Amici Per Sempre” dei Pooh, The Cube Guys.

Giacomo Maiolini è noto anche per la sua capacità di anticipare i cambiamenti del

mercato, passando dal vinile alla musica digitale e ora allo streaming, con una

visione verso l’AI.