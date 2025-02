Roberto Reina presenta i singolo Il Sogno che è in Me: il video

Sulla scia del brano stesso, abbiamo deciso di girare il relativo video nel Comune di Monteveglio (BO). Il videomaker Riccardo Sarti, grazie alla propria conoscenza tecnica ed al pronunciato gusto artistico, ha saputo creare all’interno un’atmosfera mistica e cinematografica allo stesso tempo, anche grazie alle co-protagoniste Elena Reina ed Elena Tosati, nella parte delle mie due “entità’”. Devo dire che, in sede di composizione musicale del brano e successiva stesura del presente testo, non ho incontrato particolari ostacoli, come se già da diverso tempo il pezzo fosse in una sorta di gestazione. Interno, fumo, monili, bracciali, atmosfera mistica con richiami espliciti al profondo contenuto del video stesso, ovvero la descrizione del mio segno zodiacale. Praticamente, una sorta di DOCTOR STRANGE nel suo studio in GREENWICH VILLAGE.



E’ mia intenzione richiamarne le caratteristiche basilari, essendo io fortemente influenzato dalla posizione dei pianeti nel mio tema di nascita. Ancora interni, diversi dai primi, dove disteso sul letto richiamo le prime strofe del brano, similmente a quanto fatto nella mia casa in sede di composizione del testo. Poi esterni, secondo le felici intuizioni del videomaker, per richiamare all’attenzione di chi guarda la personificazione delle muse ispiratrici del singolo, che potremmo definire “entità”, che rincorro idealmente e fisicamente attraverso una vigna, così come rincorro idealmente nella vita la possibilità di essere di aiuto ed a disposizione degli amici, in caso di loro necessità. Esterno, rivedo la mia entità, che mi sorride ed io sorrido a lei perché sono felice di ritrovare e conservare la mia ispirazione, per raccontare al mondo che il mio segno non dice bugie, è sempre sincero e ti fa compagnia, pronto alla compagnia e poco incline alla solitudine. Poi la musica, per me così importante e spesso decisiva nei percorsi della mia vita, con piccolo cameo dedicato ad una famosa canzone del passato, che scorto alle porte del sole.



Trovano collocazione anche gli indecisi, che chiedono consigli ma in fondo non sanno come comportarsi; sarà vero? Esterno notte: attorno al fuoco, incontro nuovamente le mie due entità, quella del mio trascorso e quella del mio recente futuro, portatrici di ispirazione e di rinascita artistica. Sorrido a loro ed alzo la mano in segno di saluto, contraccambiato da entrambe. La musica sfuma, la notte permane, il fuoco si spegne, fine ed inizio allo stesso tempo. Il segno che è in me è il nuovo singolo del mio secondo album dal titolo Uno di Noi, uscito a dicembre 2024 per la casa discografica San Luca Sound di Manuel Auteri, prodotto, arrangiato e masterizzato da Renato Droghetti, è nato sulla falsariga del mio carattere ed indole di rappresentante tipico (come da mio tema natale) del segno dell’Acquario, che ha fortemente indirizzato e caratterizzato il mio percorso di vita a tutt’oggi. Tutti gli aggiornamenti li trovate sulle mie pagine social.