Damiano David annuncia il nuovo singolo Next Summer

Next Summer: questo il titolo del nuovo singolo di Damiano David, in uscita il 28 febbraio.

Il frontman (in pausa) dei Maneskin, superospite all'ultimo Festival di Sanremo, lo ha annunciato su Instagram con un teaser e una finta foto segnaletica.

Next Summer, cosa sappiamo sul nuovo singolo di Damiano David

A raccontare il significato di Next Summer è stato lo stesso Damiano David. La sua canzone parla di un amore giovanile, non corrisposto. Ma si tratta solo di una metafora. A livello profondo, infatti, svela un significato più ampio, che ha a che fare con la vita. "A volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare", ha spiegato. Quell'amore non corrisposto, dunque, diventa il velo che nasconde l'incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa, nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza.

Non è, Next Summer, il primo singolo da solista di Damiano. Nei mesi scorsi è stata la volta di Born With a Broken Heart e Silverlines, seguiti dalla cover di Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson e Miley Cyrus per Spotify, in occasione del 14 febbraio.