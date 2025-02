Sanremo 2025, la conferenza stampa: anticipazioni della terza serata

Appare per prima Elettra Lamborghini , poi i dati della seconda serata del Festival ( SCALETTA - DIRETTA ) che sono di nuovo eccezionali: 11,7 milioni di ascolto medio con il 64,5 per cento di share. Poi, come fosse una cena da amici, si aggregano Katia Follesa e Miriam Leone , che insieme a Carlo Conti (oggi collegato dalla sala stampa radio) co-condurranno la serata. Gli ospiti saranno Edoardo Bennato, i ragazzi del Teatro Patologico, i protagonisti di Mare Fuori, Iva Zanicchi che riceve il Premio alla Carriera, Ermal Meta canterà al Suzuki Stage mentre all'Ariston arrivano i Duran Duran.

MIRIAM LEONE, ELETTRA LAMBORGHINI E KATIA FOLLESA ALL'ARISTON

Miriam Leone definisce questa la "mia prima volta e mezzo al Festival, c'ero stata di passaggio nel 2009. Non nascondo l'emozione di essere qua, c'è tanto del cuore della nostra infanzia. Quando mi ha chiamato Carlo ho accettato senza pensarci anche se nel 2015 gli ho detto no perché stavo girando a Torino. Non potevo bissare il no. Sono una fan di Sanremo fin da bambina, l'ho guardato tutti gli anni e mi sembra un sogno essere qui: stasera sarà un sogno ancora più grande". Elettra Lamborghini ringrazia per l'opportunità: "Ci sono stata cinque anni fa quando c'era il Covid e ne ho un bellissimo ricordo. Ci divertiremo con queste donne che ammiro tantissimo". Katia Follesa è "lunsingata da questa chiamata del Signore...Carlo. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro".