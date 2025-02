Big Fish, al via Me.To.Do., un workshop per aspiranti produttori

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 7 febbraio. I partecipanti selezionati, a cui è richiesta una conoscenza di livello intermedio, potranno mettersi al lavoro in studio con professionisti del settore, migliorando le loro competenze, con l’obiettivo finale di diventare delle risorse attive nel campo musicale

Il workshop, della durata di cinque mesi, inizierà il weekend del 15 e 16 febbraio e

terminerà a metà giugno. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile candidarsi

direttamente sul sito https://www.donermusic.it/metodo/ fino a venerdì 7 febbraio.

I partecipanti selezionati, a cui è richiesta una conoscenza di livello intermedio,

potranno mettersi al lavoro in studio con professionisti del settore, migliorando le loro competenze, con l’obiettivo finale di diventare delle risorse attive nel campo

musicale. Durante il corso, ogni lezione sarà incentrata su un focus diverso sui vari ambiti di produzione, dall’analisi alla capacità di ascolto di un brano, fino alla gestione della ritmica per comprendere meglio il suono e le strutture musicali, e affronterà la realizzazione di una traccia originale in tutte le sue fasi, seguendo un percorso didattico specifico.



Come coach, oltre a Big Fish, ci sarà Marco Zangirolami, musicista e produttore di importanti artisti rap italiani e durante la recording session sarà inoltre presente Ensi, uno dei più importanti rapper Italiani. Ogni artista metterà insieme le proprie conoscenze ed esperienze che arricchiranno le lezioni formando al meglio ogni iscritto. Inoltre, ogni partecipante al corso sarà omaggiato con un bundle di plug-in di Acustica Audio accuratamente selezionati.



“L'idea di Me.To.Do. è nata confrontandomi con Marco Zangirolami, volevamo creare

qualcosa di originale che comprendesse anche l'esperienza sul campo e dare ai partecipanti la possibilità di mettere le mani sugli strumenti, e aiutarli a sviluppare la loro creatività fornendo la nostra esperienza. Durante i cinque weekend, i ragazzi potranno confrontarsi tra di loro e insieme ai coach, saranno accompagnati in tutte le fasi del processo creativo fino ad avere un brano finito con un artista vero del calibro di Ensi. Il nostro obiettivo è quello di creare un'esperienza unica e di formare delle persone che diventino autorevoli nel mercato musicale italiano. Con Me.To.Do voglio cercare di mettere il più possibile il cuore, ma anche un po’ di testa", commenta Big Fish.

Calendario lezioni

1.Weekend 15/16 febbraio 2025

2.Weekend 15/16 marzo 2025

3.Weekend 12/13 aprile 2025

4.Weekend 17/18 maggio 2025

5.Weekend 14/15 giugno 2025