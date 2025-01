Sanremo 2025, virali i calzini dedicati al Festival, dove trovarli

La collezione di sei paia di calzini è diventata ambitissima ben prima dell'inizio della kermesse. Ecco i dettagli sull'iniziativa promossa in collaborazione con i supermercati sparsi sul territorio nazionale



L'attesa per il Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio (SCOPRI LO SPECIALE), è febbrile ormai ovunque, per accorgersene basta andare al supermercato.

Online e sui social, l'orizzonte virtuale dove la discussione sulla kermesse canora è già apertissima, sono diventati virali i calzini ispirati al Festival, accessori quotidiani ormai già oggetto del desiderio di molti.

I calzini di cotone con le frasi cult della manifestazione sono adesso disponibili in alcune catene di supermercati italiani, in promozione con una spesa minima.

Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa valida fino al 15 febbraio e fino ad esaurimento scorte.



La collezione ispirata ai cult di Sanremo "Tutti cantano Sanremo", recitava un recente slogan legato alla manifestazione canora, e tutti vogliono indossarlo, aggiungiamo noi.

La febbre per il Festival è iniziata un po' ovunque e, Fantasanremo a parte, c'è un'altra iniziativa legata all'evento che sta spopolando sui social.

Gli appassionati della kermesse stanno facendo a gara a collezionare tutti i pezzi che compongono la capsule di calzini sportivi ideati per i veri fan del concorso canoro.

Le calze in cotone in stile hipster, a fondo bianco con la fascia elastica decorata con una scritta a lettere stampate a contrasto, faranno sorridere tutti perché richiamano frasi e slogan collegati al Festival che col tempo sono diventati dei veri cult.

Dal dilemma Mike o Pippo, i celebri conduttori che per decenni si sono alternati alla conduzione della kermesse, al richiamo a uno dei più popolari direttori d'orchestra dell'Ariston, il Maestro Beppe Vessicchio, i calzini del Festival 2025 hanno già fatto breccia nel cuore del pubblico Millennial, lo zoccolo duro della platea che segue da casa la manifestazione, rafforzato dalla quota della Generazione Z ma anche quella Alpha (i piccolissimi, perché anche loro guardano Sanremo coi genitori).

I calzini sono disponibili in sei varianti e le frasi includono altri classici della settimana sanremese, da "Perché Sanremo è Sanremo" a "Signore e signori, benvenuti". Dove si tiene la caccia al cult? Nei supermercati italiani. Leggi anche FantaSanremo, la guida: quotazioni e consigli per formare la squadra

I calzini: dove trovarli e quanto costano I calzini dedicati a Sanremo fanno capo all'iniziativa "Tutti in piedi per la musica" a cui è possibile partecipare facendo la spesa presso i punti vendita convenzionati dei supermercati appartenenti ai gruppi Pam, Cadoro, Famila, Family Market, Galassia, Gross, Il Centesimo, Italmakk, Max, Maxisconto, Mercatò, Pewex, Dok, Pim, Ipercarni, A&O e altri.

I calzini sono disponibili al costo di 1,99 euro, da aggiungere allo scontrino per una spesa di almeno 15 euro e per i possessori delle carte fedeltà dei singoli gruppi.

La caccia al cult è già partita ed è aperta, fino ad esaurimento delle scorte, fino alla chiusura della kermesse, ovvero, al prossimo 15 febbraio.

Leggi anche Festival di Sanremo 2025, Lucio Corsi spiega perché duetterà con Topo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ipercarni (@ipercarni_supermercati) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie