Morto Barry Goldberg, tastierista blues-rock che lavorò con Bob Dylan

Barry Goldberg, tastierista blues-rock il cui lavoro con la Paul Butterfield Blues Band lo portò a suonare con Bob Dylan negli anni '60, è morto all'età di 83 anni. Da dieci anni, il musicista lottava contro un linfoma non-Hodgkin.

Il rapporto con Bob Dylan

Quello tra Barry Goldberg e Bob Dylan era un rapporto professionale profondo. Il suo album del 1974, dal titolo Barry Goldberg, è l'unico disco che Dylan abbia mai prodotto per un altro artista. Sedici anni più tardi, Goldberg produsse a sua volta una registrazione realizzata da Dylan del classico People Get Ready, poi inserita nella colonna sonora di Flashback.

Oltre che con Bob Dylan e la Butterfield Blues Band, Barry Goldberg ha suonato, scritto e prodotto per artisti del calibro di Steve Miller, i Ramones, Leonard Cohen, i Flying Burrito Brothers, Mitch Ryder, Stephen Stills, Rod Stewart, Bobby Blue Bland, Percy Sledge e Kenny Wayne Shepherd. Ha suonato l'organo in Devil With a Blue Dress/Good Golly Miss Molly di Ryder a in End of the Century dei Ramones. Ha collaborato come autore su Do You Know How It Feels dei Flying Burritos e I've Got to Use My Imagination di Gladys Knight & the Pips, hit R&B che raggiunse le vette delle classifiche. Come produttore, ha lavorato a due album degli Sledge con Saul Davis.

A Goldberg è stato dedicato il documentario Born in Chicago che, con la voce narrante di Dan Aykroyd, racconta il concerto andato in scena alla fine degli anni Duemila con la Chicago Blues Reunion, composta dallo stesso Goldberg e dai veterani Corky Seigel, Harvey Mandel e Nick Gravenites. Il film è stato proiettato nei festival cinematografici nel 2021, e ha poi ottenuto una distribuzione più ampia nel 2023.

Negli ultimi anni Goldberg ha fatto parte del supergruppo blues-rock The Rides con Shepherd e Stills, con cui ha pubblicato due album blues arrivati al primo posto nelle classifiche.