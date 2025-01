Ariana Grande annuncia l'arrivo di nuova musica

Il suo ultimo album Eternal Sunshine, distribuito a marzo, si è rivelato un grandissimo successo di pubblico raggiungendo la prima posizione dei dischi più venduti in America

Intervistata da Access Hollywood, Ariana Grande ha confermato l'uscita di nuova musica. La superstar statunitense ha annunciato la pubblicazione di un progetto legato al suo ultimo album Eternal Sunshine.

ARIANA GRANDE, LE DICHIARAZIONI Come riportato da Rolling Stone, in occasione della sua presenza all’82esima edizione dei Golden Globe, Ariana Grande è stata intervistata da Access Hollywood. L’artista statunitense ha parlato dei progetti musicali. La voce di One Last Time (FOTO) ha dichiarato: “C’è qualcosa che ho fatto lo scorso anno che alla fine uscirà. È qualcosa che si aggiunge a Eternal Sunshine. Quindi, quello esiste, e uscirà a un certo punto. Ma no, non sono in studio in questo momento”. Approfondimento Ariana Grande supera Taylor Swift conquistando un record su Spotify

Eternal Sunshine, distribuito a marzo, si è rivelato un grandissimo successo di pubblico conquistando la prima posizione degli album più venduti in America e un disco di platino. Inoltre, i primi due singoli estratti Yes, And? e We Can't Be Friends (Wait for Your Love) hanno raggiunto la vetta della US Billboard Hot 100. Approfondimento Le 12 frasi più famose delle canzoni a tema Natale

L’album ha ottenuto anche il plauso della critica ricevendo tre nomination alla 67esima edizione dei Grammy Awards: Best Pop Vocal Album per Eternal Sunshine, Best Pop Duo/Group Performance per The Boys Is Mine con Brandy e Monica, Best Dance Pop Recording per Yes, And?

