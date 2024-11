Pericolo Costante chiude il 2024 con i concerti di MVR e Fitza

Pericolo Costante nasce con l'obiettivo di creare uno spazio inclusivo e stimolante per tutte le artiste emergenti, dando voce e visibilità a progetti che vogliono sfidare le convenzioni e promuovere la creatività femminile. Un evento che va oltre la semplice esibizione, portando sul palco anche la riflessione e la sperimentazione. In questa edizione, l'incontro tra musica e teatro si fa strumento di espressione e condivisione, in un contesto di profondo coinvolgimento collettivo. Il programma della serata prevede la performance teatrale a cura di Onde Vive che aprirà l'evento. Ideata dalle artiste Alice Muzzioli, Martina Ghezzi e Carolina Sammarone, questa produzione sperimentale si sviluppa attraverso l'improvvisazione fisica e testuale di ensemble, mescolando il linguaggio teatrale con il movimento e le influenze del teatro-danza. Un'opera che invita a riflettere sul corpo, il suono e le emozioni, creando uno spazio di dialogo aperto e in continua evoluzione.



A seguire, due concerti live che promettono di coinvolgere il pubblico con sonorità intense e significative. MVR (Virginia Bisconti) porterà sul palco il suo progetto musicale, frutto di un bisogno profondo di esprimere la malinconia e il disagio attraverso le parole e la musica. Il suo album d’esordio, Feste per vivi (2024), esplora la bellezza della condizione umana e della sua complessità emotiva, conquistando subito l'attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori. A chiudere la serata sarà FITZA (Beatrice Fita), che si è fatta notare per il suo talento e la sua versatilità musicale, dal pianoforte alla chitarra. Dopo il suo esordio con l'EP omonimo e una partecipazione di successo a X Factor 2024 (GUARDA LO SPECIALE), FITZA è pronta a presentare il suo repertorio emotivo e coinvolgente, che mescola stili e influenze diverse, dal pop alla musica d'autore.



Pericolo Costante non è solo un evento di musica e teatro, ma un’opportunità di solidarietà e supporto tra artiste e pubblico, senza divisioni di genere. La serata si propone come una piattaforma di visibilità per tutte quelle donne che vogliono riscrivere le regole del gioco e costruire insieme uno spazio dove la creatività sia il motore del cambiamento.