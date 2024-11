Cura, i dubbi esistenziali sono 10 giri intorno al mondo: il video

Nel videoclip di 10 giri intorno al mondo, cerco di condurre l'ascoltatore in un viaggio che va oltre i confini fisici, un percorso che esplora emozioni e luoghi simbolici. La regia di Luca Pipitone mi ha permesso di creare un mondo visivo senza limiti, dove ogni immagine invita a una riflessione intima e sospesa. Nel video, infatti, si susseguono scene che, pur non seguendo un itinerario preciso, suggeriscono un’atmosfera di attesa e mistero. Abbiamo scelto di ambientare questo racconto in paesaggi vasti, a tratti infiniti, che riflettono una ricerca che non si conclude mai. Dominano cieli bianchi e neri, potenti e silenziosi, che amplificano questa sensazione di tempo sospeso, di attimi che sembrano durare per sempre. È come se, in questi spazi sconfinati, ogni dettaglio non facesse che riflettere il tema centrale del brano: un viaggio interiore attraverso gli altri.



10 giri intorno al mondo, il mio nuovo singolo (distribuito da ADA Music Italy) è nato in una notte d’inverno, davanti al fuoco di un camino. Il suono del pianoforte, ripetitivo e quasi ipnotico, ha fatto emergere dentro di me una nostalgia familiare, quella di una storia sospesa nel tempo. Forse perché, più di una semplice canzone, questo brano è il riflesso di una storia infinita, un legame che non si spezza, che non trova una fine. È un percorso che parte da una domanda profonda: perché non è andata come avremmo voluto? Perché non siamo riusciti a far funzionare le cose? Ogni nota e ogni verso diventano un frammento di memoria che si aggancia al presente, un filo invisibile che unisce ciò che è stato e ciò che resta. Nel brano, cerco di accettare questa realtà, trovando la forza di riconoscere e custodire questo legame indissolubile, un legame che solo la musica riesce a fissare nel tempo, come una fotografia.



Questo videoclip, quindi, non racconta una storia lineare. È piuttosto un invito a perdersi nel viaggio, a lasciarsi avvolgere da queste immagini cinematografiche, che custodiscono un significato profondo: il viaggio dentro di noi, attraverso gli altri, è un cammino che lascia segni, e che ci permette di custodire parti di noi stessi, parti che, nonostante tutto, non riusciamo mai veramente a dimenticare.



Autore e copositore: Francesca Carbonelli/ Dario Panza

Produttori: Sam Lover/ Francesca Carbonelli

Riprese e montaggio: Luca Pipitone

Ufficio Stampa: Cromosomi Press