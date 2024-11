Alfa, la possibile scaletta del concerto a Napoli

ALFA, IL CONCERTO DI NAPOLI

A febbraio il cantante (FOTO) ha pubblicato il nuovo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato contenente il brano Vai! presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco quello che c’è da sapere sul concerto di Napoli: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio.

Alfa in concerto a Napoli, l’orario di inizio e la location

Secondo quanto riportato da Ticketone, il sipario sullo spettacolo si alzerà alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Palapartenope: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli.