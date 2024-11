Le Larve tornano con un nuovo album, La Versione di un Matto

La Versione di un Matto è il nuovo album de LE LARVE, un progetto che esplora la fragilità, le sfide interiori e la complessa bellezza dell’essere umano. L’album include brani che variano dal pop all’alternative rock, offrendo un’esperienza sonora e testuale intensa. Con testi profondi e un sound maturo, LE LARVE si raccontano in un percorso di introspezione e crescita.

L’album è disponibile in digitale ed in vinile, in edizione limitata, a partire da venerdì 15 novembre.



Nati dal desiderio di comunicazione ed espressione creativa di Jacopo, leader polistrumentista della band nonché doppiatore di fama nazionale, Le Larve per lungo tempo hanno brulicato di musicisti, per consolidarsi poi nell’ultimo decennio in una formazione stabile che vede Mattia Micalitch al basso, Stefano Maura alla chitarra ed Edoardo Guerrazzi alla batteria.

Nel 2016 Le Larve pubblicano il primo disco “Non Sono D’accordo”, presentato al teatro Quirinetta di Roma, per l’occasione sold-out; iniziano ad esibirsi con frequenza, sia in solo che come band al completo, facendosi notare non solo dagli appassionati, ma anche dagli addetti al settore, tanto da strappare un contratto con Universal/Polydor. La band, dopo un periodo di pausa, torna con uno spirito ed un’anima ancora più piene di voglia di suonare e divertirsi.

"La Versione di un Matto" è un album che invita a fermarsi, ascoltare e riflettere, un viaggio tra melodie avvolgenti e testi che parlano al cuore.

Il release party di presentazione dell’album si terrà il 15 novembre alle ore 21:00 presso il Wishlist Club di Roma.