Fiorella Mannoia annuncia il nuovo album Disobbedire

Fiorella Mannoia, nata a Roma il 4 aprile 1954, spegne oggi 70 candeline sulla sua torta di compleanno e continua a rappresentare un modello per le nuove generazioni, un esempio di come un'artista sia capace di intendere il proprio lavoro come un progetto e una visione che vanno al di là del semplice intrattenimento. E, come ha dimostrato all'ultimo Sanremo, senza perdere mai la voglia di sorridere

L'esordio nello spettacolo è avvenuto nel mondo del cinema e non in quello della musica, come controfigura di Lucia Mannucci nella commedia musicale per la tv Non cantare, spara (1968) e poi di Monica Vitti in diversi film