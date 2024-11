Cesare Cremonini, il nuovo album Alaska baby in uscita il 29 novembre

Il cantautore ha raccontato su Instagram: “Nulla ci spaventa e rende vulnerabili quanto la felicità. Io sono partito per andare a cercarla e sono tornato con un album pieno di luce. Per questo il tema più importante di Alaska baby è quello della rinascita”

La copertina dell’album mostra due sfere, dai colori simili a quelli delle aurore boreali, fondersi in un’unica anima su uno sfondo bianco che richiama la neve dell’Alaska. Il concept è ispirato al Memoriale Brion dell’architetto Carlo Scarpa.

Il cantautore ha concluso: “Alaska baby suona come un primo album. È un disco nato al confine, in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti”.

Cesare Cremonini ha raccontato la nascita del progetto al pubblico: “Nulla ci spaventa e rende vulnerabili quanto la felicità. Io sono partito per andare a cercarla e sono tornato con un album pieno di luce. Per questo il tema più importante di Alaska baby è quello della rinascita . Tutte le canzoni sono legate a questo filo. L’inquietudine, la redenzione, l’estasi, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di trovare il coraggio di rinascere attraverso l’amore”.

2. Ora che non ho più te

L'album conterrà dodici inediti, tra i quali il primo singolo estratto Ora che non ho più te, certificato disco d'oro.

Cesare Cremonini, il tour del 2025

A giugno del prossimo anno la voce di Buon viaggio (Share the Love) tornerà in tour con numerose date, alcune delle quali già sold out.