Cesare Cremonini, annunciato un secondo concerto a San Siro a Milano

Musica

La diva del pop - tornata in Italia dopo 13 anni - ha esordito salutando il suo pubblico con un 'ciao' in italiano e dicendo che la serata l’ha fatta sentire 'so powerful'. Sul palco ha alternato tanti successi, cambi d’abito e chitarre abbinate ai look più svariati, e alla fine del brano Champagne problems si è commossa

All'inizio del concerto di Taylor Swift a Zurigo di qualche giorno fa, il Servizio sismico svizzero aveva calcolato vibrazioni sismiche misurabili fino a una distanza di sei chilometri. Stasera, a Milano, un altro piccolo terremoto si è scatenato appena la star di fama mondiale - a 13 anni dalla sua ultima esibizione in Italia - ha salutato lo stadio di San Siro con un “ciao” in italiano

"Sono felice di essere finalmente a Milano" ha esordito la diva pop, body scintillante e stivali alti, prima di dire al suo pubblico che questa serata la fa sentire "so powerful" e intonare alcuni brani dal primo atto dello show, dedicato all'era Lover, tra cui Cruel Summer e You Need to Calm Down, che hanno mandato in visibilio i 65mila swifties, co-protagonisti della prima delle due date italiane di un tour mondiale di 152 date, il primo nella storia a superare 1 miliardo di dollari di incassi