Oltre al primato conquistato dalla canzone Ora che non ho più te, cinque date del tour Cremonini Live 25 hanno registrato il tutto esaurito

Cesare Cremonini, il successo di Ora che non ho più te

Ora che non ho più te è la canzone che ha segnato l’inizio del nuovo capitolo musicale del cantautore bolognese. A meno di un mese dalla sua uscita, il singolo è diventato il brano più trasmesso dalle radio. Nel frattempo, il tour del 2025 sta continuando a registrare un successo straordinario. Infatti, a distanza di pochi giorni dal sold out delle due date a Bologna, il primo show di Milano e i concerti di Napoli e Messina sono andati sold out.

Questi tutti gli appuntamenti di Cremonini Live 25:

8 giugno, Lignano

15 giugno, Milano - SOLD OUT

16 giugno, Milano

19 giugno, Bologna - SOLD UT

20 giugno, Bologna - SOLD OUT

24 giugno, Napoli - SOLD OUT

28 giugno, Messina - SOLD OUT

3 luglio, Bari

4 luglio, Bari

8 luglio, Padova

12 luglio, Torino

17 luglio, Roma

18 luglio, Roma