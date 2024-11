La nuova collezione Cover dei canti di Natale di Apple Music presenta una selezione di canzoni di Natale e delle festività tra le più amate, tutte rivisitate con un tocco unico. Questi incredibili nuovi brani sono stati registrati da un gruppo speciale di artisti selezionati accuratamente dagli editor di Apple Music, e sono disponibili per gli ascoltatori di tutto il mondo in audio spaziale. Per la prima volta tra i protagonisti della playlist anche una artista italiana: Ditonellapiaga, cantautrice dallo stile innovativo e camaleontico, propone una versione unica di (Everybody’s Waitin’ for) The Man with the Bag. Questo iconico brano natalizio degli anni ’50 viene rivisitato con il suo stile distintivo e versatile, portando una nuova energia a questo classico delle feste. “Penso che questa sia una canzone di Natale parecchio sottovalutata, ed è per questo che l’ho scelta,” racconta la cantautrice italiana ad Apple Music. “Probabilmente la prima volta che l’ho sentita è stato nello show Glee, di cui ero una grande fan. Poi mi sono innamorata della versione di Key Starr".



Insieme alla sua cover, la playlist Cover dei canti di Natale di Apple Music include anche tracce interpretate da Alice Merton, BOYNEXTDOOR, Lights, Luisa Almaguer, MaKenzie, MENTISSA, Lizzy McAlpine, Pheelz, Tade Dust, Tones and I, Rachel Chinouriri, Rachel Platten, Ruel, The Linda Lindas e Zach Top.



Torna anche la playlist globale di Apple Music Cover musica classica di Natale, con una nuova selezione esclusiva di canzoni natalizie, che include splendide nuove versioni di canti e brani festivi interpretati da alcuni dei migliori artisti di musica classica. L’intera playlist sarà disponibile anche per gli abbonati nell’app Apple Music Classical. La raccolta di quest’anno propone arrangiamenti originali di Anastasia Kobekina, Daniil Trifonov, Hayato Sumino e SANSARA, che interpretano celebri brani natalizi insieme a piccole gemme meno note, portando la loro incredibile maestria musicale in questi canti.



Quest’anno Apple Music presenta anche sette nuove playlist natalizie. Dalle atmosfere rilassanti a quelle romantiche, ogni umore delle feste è coperto con nuove collezioni come Pianoforte per le feste invernali, Musica calda per le feste natalizie, Relax per le feste, Novità: Vacanze, Natale all’insegna del gospel, Vacanze lo-fi, I classici del vischio. Ascolta l’intera collezione natalizia di Apple Music qui. Ascolta l’intera raccolta Cover dei canti di Natale in audio spaziale immersivo, solo su Apple Music.



Link alla playlist Cover dei canti di Natale : apple.co/carolscovered

Link alla playlist Cover musica classica di Natale : apple.co/ClassicalCarols



Cover dei canti di Natale 2024

Ditonellapiaga, “(Everybody’s Waitin’ For) The Man With The Bag”

Rachel Platten, “Jingle Bell Rock”

Lizzy McAlpine, “Celebrate Me Home”

Zach Top, “Blue Christmas”

MaKenzie, “Let It Snow”

The Linda Lindas, “Rockin’ Around the Christmas Tree”

Ruel, “santa doesn’t know you like i do”

Tones and I, “Hallelujah”

Lights, “Last Christmas”

MENTISSA, “Shake Up Christmas”

Alice Merton, “Sleigh Ride”

Tade Dust, “I Saw Three Ships”

Luisa Almaguer, “Amarga Navidad”

Pheelz, “The Twelve Days of Christmas”

BOYNEXTDOOR, “It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas”

Rachel Chinouriri, “Christmas Lights”



Cover musica classica di Natale 2024