Liam Payne, il corpo sarà rimpatriato nel Regno Unito per i funerali

Le ultime ore della vita di Liam Payne sono avvolte nel mistero. Giovedì 16 ottobre, il suo corpo senza vita è stato trovato sotto il balcone della stanza d'hotel in cui alloggiava, il CasaSur di Buenos Aires. Qualche ora prima, gli addetti alla reception avevano chiamato la polizia per "un ospite imbottito di droga che stava devastando la camera". Il cantante, che da qualche anno ha avviato una carriera solista dopo il successo negli One Direction, avrebbe dovuto esibirsi a Buenos Aires il 9 settembre, ma il concerto era stato annullato per un'infezione ai reni