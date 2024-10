Pugni, album Tuffo: “Identità si trova tuffandoci nelle nostre ombre"

Lorenzo partiamo dalla storia di Tuffo che è un viaggio nella nostra metà oscura: quando ha preso forma e come hai identificato i nove brani dell’album?

Le canzoni sono nate un po’ per necessità personale, io le chiamo ombre alla Gustav Jung e lì non sono viste solo in negativo ma anche come risorse e strumenti che restano al buio ma li posso utilizzare. Le canzoni sono state una terapia, ho messo in ordine una stanza di idee, ho valutato cosa usare, cosa no e cosa lasciare ancora a maturare. La scelta delle canzoni è stata un po’ di pancia.



“Vuoi davvero me o la parte migliore di me” credo sia il racconto di quanto sia difficile coltivare una relazione perché l’altra persona la idealizzi e non la accogli per quello che è: perché è così complicato accettare l’altro?

Conviviamo con uno standard di performance relazionale: mi aspetto dall’altro di raggiungere un livello di fluidità del rapporto che non mi intralcia nel mio percorso personale. E in questo approccio c’è tanto solipsismo, siamo in una società fortemente individualistica. L’altro per quello che è mostra un’ombra che è difficile integrare in un rapporto. C’è una logica di rispecchiamento: se non c’è una buona predisposizione per le nostre parti scomode è difficile vedere quelle altrui e corro il rischio di spaventarmi perché non sono pronto.



Amore Bisturi è la tua visione dell’amore?

Da una parte sì nel senso che l’amore è uno strumento di accesso all’interiorità: il bisturi taglia e ti porta dentro. Dall’altra era una relazione molto intensa: per guarire deve aprirti e non è una cosa semplice.



Il volo del Falco Ubriaco serve a raccontare che anche se si corre sui tetti dei palazzi la sola cura sono i sentimenti?

Seguendo la narrazione, quella caduta è stato il mio toccare il fondo, simbolico e fisco. Quando ho avuto possibilità di fermarmi ho potuto accedere a certe forme di sentimenti. Non sapevo che potevo accedere a quei vissuti sentimentali.



Il ripensare al passato di Foglie Morte ha lo stesso afflato di “le foglie morte cadono a mucchi

come i ricordi e i rimpianti” di Prevert? E nella tua vita arriva un vento dal Nord a spazzarli via?

La poesia parla dei ricordi e del passato come qualcosa da spazzare via. C’è nelle foglie morte e nel passato la possibilità di diventare humus e fare fiorire il futuro. Lì parlo anche di quanto il passato può essere ingombrante, c’è della psichedelia; riconnettendomi col bambino che sono stato e che mi ha fatto diventare uomo posso capire il futuro, me lo spiega e mi predispone.



Inchiostro Blu mi ha ricordato la vita di Alda Merini, Qualcuno volò sul Nido del Cuculo, Franco Basaglia: quando la hai scritta?

La ho scritta perché lavorando in psichiatria sono in contatto con quella realtà. E’ nata appena mi hanno assunto e ho empatizzato molto con qualche paziente della clinica con spinte rivoluzionarie verso il sistema psichiatria. Curare non è prendere il controllo della vita delle persone. In psichiatria faccio lo psicologo e accedo ai meandri delle loro storie cui non accedono gli psichiatri che hanno un altra forma di accesso. E’ un pezzo che è una rivoluzione.



Vedere il proprio nome tra le ombre e magari su questa terra è non su Plutone è un viaggio interiore che non prevede salvezza?

La salvezza c’è. Plutone è il pianeta dei cambiamenti e quello che volevo esprimere è che a volte per trovare la propria identità bisogna tuffarsi nell’ombra. Il cambiamento ha anche atti violenti verso se stessi, che non è autolesionismo né sadismo, è un atto d’amore che è una forzatura che necessita di auto-incoraggiamento: per capire chi sono devo prima essere una tabula rasa.



Questo album ti è servito per eliminare qualche dubbio sotto alle coperte e toglierti almeno uno dei Trentasette Denti della canzone?

Questa canzone ha un ruolo importante: la ho scritta pensando a ragazze incontrate nel corso degli anni e quando la ho portata alla mia psicoterapeuta mi ha detto che parla di me, come se io dialogassi con la mia parte femminile, tra fragilità e insicurezza. Non ha risolto ma mi ha dato consapevolezza perché l’arte è un linguaggio dell’anima.



Che accadrà nelle prossime settimane?

Ci sono già date fissate, sia in acustico che in band, girerò il più possibile. Nel frattempo penso già al prossimo album che è già a buon punto.





