Il film concerto "Guts World Tour", in uscita il 29 ottobre su Netflix

Il film concerto Guts World Tour di Olivia Rodrigo arriverà presto su Netflix, e permetterà ai fan di rivivere lo spettacolo della popstar 21enne più e più volte, come anticipato dal nuovo trailer diffuso martedì 22 ottobre.

Il trailer

Il video, lungo un minuto, si apre con Olivia Rodrigo sul palco, avvolta in una tutina rosso scintillante. "Ecco l'accordo", urla al microfono mentre la folla applaude. "Voglio che pensiate a qualcosa o qualcuno che vi fa davvero inca**are. Quando le luci si abbasseranno, urlerete il più forte possibile e sfogherete tutto!".

Il teaser passa poi a un'inquadratura nel backastage, con l'artista che - insieme alla sua band e ai ballerini - forma un cerchio. Il gruppo si infonde coraggio, e lei dice: "Sono così grata di essere qui e di fare questo con voi. Vi amo tutti da morire!".

Il docufilm, in uscita su Netflix il 29 ottobre, racconterà il primo tour nelle arene della popstar. Racconterà Olivia sul palco, Olivia dietro le quinte, ma anche il suo rapporto coi fan, con focus particolare sullo show all'Intuit Dome di Los Angeles.

"Chi di voi che non ha avuto la possibilità di esserci di persona, ora potrà avere i posti migliori in sala!", ha dichiarato la cantante all'inizio d'ottobre. "Mentre, ai fan che hanno applaudito, urlato e ballato con me, voglio dire che sono così felice che potremo farlo di nuovo!"

Olivia Rodrigo è in tour da febbraio per promuovere il suo secondo album, Guts, in cima alla Billboard 200. Pochi giorni prima della première del film-concerto, ha concluso la tournée con quattro show a Sydney dal 17 al 22 ottobre. Per rivederla dal vivo bisognerà invece attendere il 2025, quando terrà alcuni concerti in America Latina e due spettacoli a Manchester. "Mi dà così tanta gioia esibirmi di fronte ai miei fan", ha spiegato. "Cantiamo, urliamo e balliamo... L'energia di tutti è davvero stimolante e mi fa venire voglia di dare il massimo ogni sera".