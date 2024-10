Tornano i Limp Bizkit, l'unica data in Italia nel 2025 sarà a Bologna

Il celebre gruppo musicale rap/nu metal statunitense, formatosi a Jacksonville nel 1994, torna nel nostro Paese dopo quasi un decennio di assenza con una sola data, che senz'altro attirerà tutti i fan italiani della band capitanata dall'iconico cantante e frontman Fred Durst. L'appuntamento è per il 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Bologna



Il celebre gruppo musicale rap/nu metal statunitense, formatosi a Jacksonville nel 1994, tornerà nel nostro Paese dopo quasi un decennio in cui non si facevano vedere (e sentire) dalle nostre parti. Nel farlo, concederanno al pubblico nostrano una sola data, che dunque attirerà senz'altro tutti i fan italiani della band capitanata dall'iconico cantante e frontman Fred Durst. L'appuntamento, quindi, è per il 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Bologna. Oltre all’imperdibile concerto del quintetto di Jacksonville (davvero imperdibile per i fan, che non vedevano veramente l’ora di poter godersi nuovamente live i propri beniamini), in quella data ci saranno molte altre esibizioni che per alcuni sono altrettanto imperdibili, offerte da artisti di spicco cui spetterà l’onore-onere di aprire l'evento.

Sarà tutta l’incredibile energia punk-rock di Karen Dió ad aprire le danze, seguita dal synth-punk di N8NOFACE. A seguire, si esibirà Ecca Vandal con il suo connubio tra punk e hip-hop e poi uno degli artisti di spicco del movimento trap metal, Bones. Ciascuno dei suddetti artisti offrirà un set di 30 minuti l'uno. A partire dalle 10 di giovedì 24 ottobre, i biglietti per il concerto a Bologna dei Limp Bizkit saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita, occorre registrarsi sul sito ufficiale di Live Nation (la registrazione è gratuita).

Invece la vendita generale dei biglietti aprirà alle 10 di venerdì 25 ottobre sui siti ufficiali di rivendita autorizzati, ossia Ticket Master, Ticket One e Viva Ticket.



Limp Bizkit, una band diventata cult negli anni ’90 Il gran finale è quello che spetta ai mitici Limp Bizkit, che con milioni di dischi venduti a livello globale e un repertorio che vanta centinaia di milioni di stream, possono essere a pieno titolo considerati veri e propri dei dell'Olimpo della musica mondiale. Le loro hit includono, tra i tanti brani cult, canzoni come Rollin, Break Stuff e My Way. Il motivo del loro notevole e duraturo successo sta nella capacità di fondere generi e influenze musicali di varia natura, mescolando assieme rap, metal e sonorità alternative. Questo talento li ha consacrati come una delle band più influenti degli anni ’90 e anche del Nuovo Millennio.

Una band nata a Jacksonville, in Florida, nel 1994

I Limp Bizkit sono un gruppo musicale rap/nu metal statunitense che si è formato nel 1994 a Jacksonville, in Florida, negli Stati Uniti.

La formazione del gruppo comprende Fred Durst (voce), Wes Borland (chitarra), Sam Rivers (basso), John Otto (batteria) e DJ Lethal (giradischi). Hanno avuto grande successo tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni duemila, e tutt’ora continuano a spopolare, riempiendo le arene di fan che adorano quel loro sound così unico e immediatamente riconoscibile. Prima di diventare mainstream, sono diventati popolari nella scena underground di Jacksonville grazie a memorabili esibizioni, che li consacrarono a idoli dell'underground statunitense verso la metà degli anni novanta.

Il primo contratto importante è arrivato con la Flip Records, un'etichetta discografica di Interscope con cui nel 1997 i Limp Bizkit hanno pubblicato il primo album in studio, intitolato Three Dollar Bill, Yall$.

Sono diventati poi grandi nomi anche nel mainstream grazie alla pubblicazione dei due album in studio successivi, Significant Other (1999) e Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000).

Nel corso della loro rosea carriera, hanno venduto più di 50 milioni di dischi, di cui 17 milioni negli Stati Uniti. Dal 1997 al 2021, anno in cui hanno dato alle stampe il loro per ora ultimo disco, hanno pubblicato sette album in studio.

I titoli sono i seguenti:



• 1997 – Three Dollar Bill, Yall$

• 1999 – Significant Other

• 2000 – Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water

• 2003 – Results May Vary

• 2005 – The Unquestionable Truth (Part 1)

• 2011 – Gold Cobra

