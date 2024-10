Mahmood in concerto al Forum di Assago di Milano, possibile scaletta

Dopo la data zero di Jesolo, la voce di “Ra ta ta” sbarca a Milano per due date imperdibili. I fan si aspettano sorprese, tra cui la presenza di Ornella Vanoni martedì 22 ottobre

È arrivato, finalmente, il momento per i fan di Mahmood di abbracciare a Milano il loro beniamino che, nel mese di ottobre, è impegnato col suo “N.L.D.A. Tour”, la tournée che lo vede protagonista dei palchi di alcuni dei principali palazzetti d'Italia.

Il cantautore ha chiamato all'appello i fan che lo attendono per una doppia tappa a Milano, lunedì 21 e martedì 22 ottobre.

La location è l'Unipol Forum di Assago dove i riflettori si spegneranno per riaccendersi a suon di musica alle ore 21:00.

Il Tour: da Jesolo a Napoli La stagione d'oro di Mahmood, protagonista della scena musicale nazionale e internazionale con il suo ultimo lavoro in studio, Nei letti degli altri, prosegue con una tournée finalmente entrata nel vivo dopo mesi di attesa costellati da successo e riconoscimenti ufficiali per l'album che include Tuta Gold, il singolo del Festival di Sanremo 2024 certificato cinque volte platino, e Ra ta ta, il brano che in estate ha superato i cento milioni di stream.

A Milano Mahmood sarà presente con due date consecutive, appuntamento raddoppiato dopo il sold out dei biglietti del primo live nel giro di pochissimo.

Tutto esaurito anche per le date di Napoli e di Roma, che seguiranno in questo mese. Nel capoluogo partenopeo si concluderà il tour, iniziato a Jesolo lo scorso 18 ottobre, con una serata, il 31 ottobre, che sarà certamente una grande festa.

Dopo i concerti di Milano, sarà il turno del pubblico di Firenze, con appuntamento venerdì 25 ottobre al Nelson Mandela Forum, poi Roma, domenica 27 ottobre al Palazzo dello Sport.

L'appuntamento ad Assago è per le 19:00, ora in cui apriranno i cancelli.

Il live di Milano, la possibile scaletta Dopo la data zero al Lido di Jesolo, è lecito supporre che l'elenco dei successi scelti per il primo live di Milano potrebbe essere molto simile a quello della serata precedente, anche se, trattandosi di un tour con poche date, è possibile che Mahmood abbia in serbo delle sorprese.

Dopo il post che allertava i fan per le due date di Assago, nelle Stories, complice una trovata pubblicitaria, Mahmood ha lasciato intendere di aver invitato Ornella Vanoni ad unirsi a lui per la seconda data milanese, quella di martedì 22 ottobre.

Previsioni a parte, ecco l'elenco delle canzoni eseguite al Palazzo del Turismo di Jesolo.



Nlda Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti contro tutti

Nei letti degli altri

Inuyasha

Brividi

Ghettolimpo

Dorado/Proibito/Talata/Klan

Personale

Overdose

Neve sulle Jordan

Il Nilo nel Naviglio

Stella Cadente

Cocktail d’amore

T'amo

Gioventù bruciata

Sempre/Jamais

Nel tuo mare

Rapide

Barrio/Kobra/Remo

Ra ta ta

Soldi

