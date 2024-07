Mahmood in concerto a sorpresa sulla spiaggia di Fregene. VIDEO

Il 2024 è decisamente l'anno di Mahmmod. L'anno della sua conferma, della sua maturità, di un tour europeo quasi tutto sold-out. L'anno di Tuta Gold, ballata dall'Africa all'Australia (IL TUTORIAL). L'anno in cui, ad ogni suo video, ad ogni suo show, il pubblico esplode d'entusiasmo. Tantopiù se lo show è un secret show, improvvisato sulla spiaggia, col sole che tramonta e un'atmosfera di festa.

Il secret show di Mahmood a Fregene

Lo show di Mahmood a Fregene non è stato annunciato, ma neppure improvvisato. A organizzarlo, in gran segreto, è stata Glo come parte dell'iniziativa Glo for Music (il cuo obiettivo è promuovere i nuovi prodotti attraverso le voci del pop italiano).

Così, mentre il sole tramontava, Mahmood è salito sul palco allestito al Singita Miracle Beach. E ha cantato tutte quelle canzoni che - in questo 2024 - stanno facendo ballare l'Italia (e non solo): Tuta Gold, Barrio, Soldi, Ra Ta Ta, Rapide.

Una sorpresa straordinaria, per i ragazzi e le ragazze convinti di trascorrere una normale domenica di relax sul litorale laziale. Per loro, è stato come trovarsi in una festa, in un concerto, nel privée di Mahmood. Che, due volte vincitore di Sanremo, non ha mai smesso d'essere vicino al suo pubblico. Anzi, di quel pubblico, del suo affetto, del suo sostegno, dice d'averne un enorme bisogno.