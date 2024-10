JazzMi 2024, il meglio del Festival al via il 17 ottobre

Domani, giovedì 17 ottobre 2024, incomincia la nona edizione della kermesse musicale meneghina per appassionati di jazz. In programma dal 17 ottobre al 13 novembre, quest'anno vanta un cartellone molto ampio, con 28 giorni di eventi e oltre 200 concerti in programma nei prossimi giorni. E non solo nelle due venue principali - ossia Triennale Milano e Blue Note Milano - ma anche nei teatri cittadini, in tanti luoghi di cultura e in svariati club

Sta per arrivare l'attesissima edizione 2024 del JazzMi.

Domani, giovedì 17 ottobre 2024, incomincia la nona edizione della kermesse musicale meneghina per appassionati di jazz. In programma dal 17 ottobre al 13 novembre, quest'anno vanta un cartellone molto ampio, con 28 giorni di eventi e oltre 200 concerti che si svolgeranno nei prossimi giorni. E non solo nelle due venue principali - ossia Triennale Milano e Blue Note Milano - ma anche nei teatri cittadini, in tanti luoghi di cultura e in svariati club.



Presentata alla stampa all’inizio di ottobre nella Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano e introdotta dal direttore artistico, con Titti Santini e Luciano Linzi, l’edizione 2024 del festival JazzMi dimostra come i curatori siano attenti non soltanto al genere musicale protagonista di questo evento ma anche a tutto ciò che si muove al confine con gli altri filoni musicali.

“La nona edizione di JAZZMI segna il ritorno della grande musica jazz a Milano, con un programma che esplora tutte le sfumature di questo genere capace di reinventarsi continuamente”, queste le parole dell’Assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi. “Un festival che non si limita ai palcoscenici più noti, ma si estende in tutta la città, creando connessioni tra tradizione e innovazione musicale e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, con proposte di grande qualità e accessibili a tutti”.



Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno ci sono Bill Frisell, Pat Metheny, Sean Kuti & Egypt 80, Talib Kweli, Zakir Hussain/Chris Potter/Dave Holland, Murubutu & Moon Jazz Band, Nubiyan Twist, giusto per citare alcuni dei tantissimi nomi che arricchiscono il cartellone 2024.