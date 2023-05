JAZZMI 2023, il programma dell'edizione di quest'anno

Gli ospiti dell’ottava edizione

Per il JAZZMI 2023 preparatevi ad un’edizione praticamente raddoppiata rispetto a quelle precedenti. Ad attendere gli appassionati di musica jazz a Milano ci sarà una programmazione incredibilmente ampia e variegata, che include concerti, incontri con gli artisti, mostre, presentazioni di libri, laboratori e molto altro ancora. Centinaia di eventi che si svolgeranno in decine di location diverse di Milano, così da trasformare la città in una vera e propria capitale del jazz per almeno tre settimane consecutive.

Incredibili i nomi degli ospiti che hanno confermato la loro partecipazione al JAZZMI 2023. Questi sono solo alcuni dei nomi già presenti nel cartellone dell’evento:

Gilberto Gil

Marcus Miller

Cory Henry

Paolo Fresu & Omar Sosa

Binker Golding

Oscar Jerome

Immanuel Wilkins Quartet

Fabrizio Bosso Quartet

Lucas Santtana & The Solar Band

Ben Lamar Gay Ensemble

Ma visitando il sito ufficiale del festival non vi sarà affatto difficile scoprire che ci sono altre decine di artisti di fama internazionale che hanno confermato la loro partecipazione all’evento.