Jazz:Re:Found Festival 2023: i primi nomi della line up

Arriva all’importante traguardo della quindicesima edizione il boutique festival del Monferrato . Per il quarto anno nel borgo di Cella Monte , Jazz:Re:Found annuncia i primi nomi della line-up del cartellone in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre 2023 : in ordine alfabetico, Ben Ufo , Echt! , Elise Trouw , Gilles Peterson , JZ:RF Selectors , Kety Fusco , Khalab , Lander & Adriaan , Laurent Garnier , Lefto Early Bird , Louie Vega , Mr Scruff , Radio Banda Larga , Zohar e molti altri in arrivo

È molto più di un traguardo simbolico, la quindicesima edizione di Jazz:Re:Found. Nel 2023, il boutique festival del Monferrato, celebra quindici anni di un percorso partito da Vercelli (2008 - 2013), cresciuto con il Festival a Torino (2015 - 2018) e con la stagione indoor nelle principali città del nord Italia - Milano, Venezia, Genova - e approdato nel 2019 nella location ideale di Cella Monte. Un cammino costruito grazie alla fiducia di una community in costante espansione e di un network di partner sempre più significativo, difeso negli anni complessi della pandemia e arrivato in questa quindicesima edizione a una fase matura e ispirata. Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, per il quarto anno nel Monferrato patrimonio UNESCO, Jazz:Re:Found torna con un’esperienza immersiva di musica e natura, annunciando i primi nomi di una line up variegata, transgenerazionale, sempre attualissima.

I primi nomi dell'edizione 2023

I primi nomi di Jazz:Re:Found Festival 2023, in ordine alfabetico: Ben Ufo, Echt!, Elise Trouw, Gilles Peterson, JZ:RF Selectors, Kety Fusco, Khalab, Lander & Adriaan, Laurent Garnier, Lefto Early Bird, Louie Vega, Mr Scruff, Radio Banda Larga, Zohar e molti altri in arrivo.

Una prima parte di cartellone già di ampio respiro, che lascia intuire l’orizzonte sempre più internazionale e contemporaneo di Jazz:Re:Found. Perché se intercettare le avanguardie prima che si tramutino in fenomeni di massa è da sempre la cifra distintiva di JZ:RF, anche la capacità valorizzare le leggende delle decadi passate, cogliendone tutta l’attualità, è un elemento che rende la proposta del Festival assolutamente unica e in costante equilibrio fra tradizione e futuro.

I protagonisti: Ben Ufo, Louie Vega...e molti altri ancora

La parata in consolle è stellare: da Ben Ufo, uno dei dj più audaci e creativi del panorama dance sperimentale contemporaneo, capace di espandere il concetto del djing come ricerca tra generi ed epoche musicali, a Laurent Garnier, maestro indiscusso del dancefloor da oltre trent’anni, portavoce in tutto il mondo del “French touch” e producer eclettico. Da Louie Vega, leggenda della house music made in NY, metà dello storico duo Masters at Work, autore di remix e produzioni per le star di tutto il mondo; a Mr Scruff, collaboratore di lunga data di Ninja Tune, acrobata della consolle che, in lunghi set simili a viaggi nel tempo e nello spazio, riesce abilmente a destreggiarsi tra soul, funk, hip hop, jazz, reggae, house. Da Gilles Peterson, una delle personalità più influenti del panorama contemporaneo e tra i principali ispiratori dell'universo Jazz:Re:Found, deus ex machina del movimento Acid Jazz, ambasciatore del nuovo jazz made in UK sulle frequenze di Worldwide FM, con la Brownswood Recordings e con i festival Worldwide Séte e We Out Here; a Lefto Early Bird, tra i dj ormai più ballati sul dancefloor monferrino e uno dei più importanti tastemaker europei, per vent’anni on air per Radio Brussels e ora con Kiosk Radio, ha collaborato con Brownswood Recordings, Boiler Room, BBE, Ninja Tune, R&S, Blue Note e K7 Records; fino ad arrivare alla giovane leva Zohar che, in equilibrio tra analogico e digitale, propone esperimenti sonori dalla forte connotazione percussiva. Infine, immancabili in consolle i JZ:RF Selectors, scuderia di digger e selezionatori tra i più raffinati in circolazione.

Elise Trouw, Echt!, Khalab

Ricerca, contaminazione, eclettismo sono le coordinate dei live di Jazz:Re:Found 2023. Talento precocissimo, artefice di un ibrido tra pop e alternative jazz, la polistrumentista Elise Trouw ha un background da pianista ma straordinarie abilità alla batteria ed è diventata rapidamente un incredibile fenomeno mediatico; il travolgente duo belga Lander & Adriaan plasma combinazione di synth e drumming oltre i confini tra improvvisazione jazz, Detroit techno e approccio da raver, mentre gli Echt! tornano a Cella Monte per il secondo anno consecutivo dopo l’incredibile live del 2022 - tra i migliori concerti dell’edizione a detta di molti - con la loro personalissima tecnica di “self-sampling” destrutturato e ricomposto in collage strumentali. lo “sciamano del futuro” Khalab, dopo il plauso internazionale del suo ultimo album “M’berra” - uscito per la prestigiosa Real Wolrd Records” di Peter Gabriel - è alle prese con il nuovo disco, in pubblicazione nei prossimi mesi; infine Kety Fusco, reduce dal recente sold out alla Royal Albert Hall, è ormai riconosciuta in tutto il mondo tra le interpreti più brillanti di uno strumento insolito, l’arpa elettrica.