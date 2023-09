JazzMi 2023 ha un programma ricchissimo, ecco tutti i concerti e gli e

Torna dal 12 ottobre al 5 novembre la rassegna jazz meneghina, che arriva quest'anno alla sua ottava edizione. Comprenderà più di 200 concerti, incontri con i musicisti ed eventi speciali, per un calendario davvero ricchissimo di spunti, approfondimenti, focus e momenti di puro jazz, arte e cultura



JazzMi torna dal 12 ottobre al 5 novembre con un programma da chapeau. La rassegna jazz meneghina arriva quest'anno alla sua ottava edizione. Per l'occasione, comprenderà più di 200 concerti, incontri con i musicisti ed eventi speciali, per un calendario ricchissimo di spunti, approfondimenti, focus e momenti di puro jazz, arte e cultura.

Nei giorni di JazzMi 2023, Milano tornerà al centro del panorama jazzistico internazionale. La rassegna è prodotta da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano, in collaborazione con Blue Note Milano.

L'edizione di quest'anno raddoppia, protraendosi per ben 25 giorni di live, incontri con gli artisti, eventi speciali e focus a tema jazzistico.



JazzMi 2023 si diramerà per tutta la città, rendendo ogni angolo del capoluogo lombardo un punto chiave di questa rete jazzistica eccezionale. Sarà questa un’occasione “per scoprire tutte le sfaccettature e i colori di un genere musicale ancora rilevante, come dimostrato anche dall’ultima edizione del Mercury Prize”, come scrive in queste ore il magazine musicale Billboard.

Le due location principali della kermesse saranno la Triennale Milano e il Blue Note, tuttavia questi saranno “soltanto” i due poli, ma la rassegna coinvolgerà tantissimi altri luoghi della città.

I vari teatri – Teatro Arcimboldi, Teatro Dal Verme, Teatro Carcano – il Conservatorio di Milano e i club più celebri della città – Fabrique, Alcatraz, Magazzini Generali, Santeria, Biko, Circolo Magnolia e BASE - saranno le basi di questo cammino musicale che fa gola agli amanti del genere, con una mappatura che copre tutta Milano. Tra le novità di JazzMi 2023, c’è la location del Volvo Studio Milano, che offrirà lo spazio a moltissimi eventi musicali straordinari. Volvo Car Italia prenderà parte anche all’iniziativa Jam The Future, la rassegna che offre voce, palco e spazio a musicisti emergenti, anticipando il festival e consentendo ai giovani talenti di avere l’opportunità di rendere la musica accessibile a tutti.

Per quanto riguarda uno dei fulcri del festival, ossia la Triennale Milano, la Presidente di Triennale Milano Teatro Paola Dubini ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento e in generale di fare da casa per questo festival nel corso della sua interezza, e volevo sottolineare un aspetto che secondo noi è particolarmente importante: questo genere musicale ci fa riflettere su cosa voglia dire essere parte di una serie di mondi in dialogo costante, cosa significhi accostare i linguaggi musicale e sapere imparare l’uno dall’altro. È un tema che riguarda tutti, anche oltre la musica”.



Trovate il programma completo di JazzMi 2023 in fondo a questo articolo e sul sito web ufficiale della rassegna.



Sono tanti i concerti imperdibili L’apertura delle danze è fissata per giovedì 12 ottobre, data in cui andrà in scena il concerto di uno dei batteristi jazz di spicco della scena contemporanea (nonché autore della colonna sonora del film vincitore del premio Oscar Birdman). Parliamo del grande Antonio Sánchez.

Venerdì 13 ottobre il Blue Note ospiterà invece il live della sassofonista Camilla George. Al Teatro Arcimboldi si esibirà invece Gilberto Gil, e non c'è neanche da dirlo: il concerto è andato già sold out a più di un mese prima della data. Gilberto Gil è il leggendario artista, attivista, politico e, come lo definisce Rolling Stone, “guardia d’onore” della cultura in tutte le sue forme nel mondo, e in particolare nel suo Brasile.

“La musica brasiliana è molto presente nel programma. Del resto il jazz flirta con la musica brasiliana da sempre e abbiamo voluto rappresentare questa sfaccettatura, sia portando un nome storico, appunto Gilberto Gil, sia ospitando anche alcuni esponenti della nuova ondata di questo rapporto, come Lucas Santana”, ha spiegato durante la presentazione della kermesse Luciano Linzi, co-direttore artistico del JazzMi.

Anche il Teatro Dal Verme ha in cartellone parecchi appuntamenti imperdibili, tra cui le perle sono: l’esibizione del trombettista libanese Ibrahim Maalouf (che ritorna in Italia dopo tredici anni di assenza), Paolo Fresu in duo con Omar Sosa, e Sergio Cammariere accompagnato da un quartetto d’eccezione.

Il Circolo Magnolia, dal canto suo, vedrà esibirsi Tom Skinner, artista inglese poliedrico e batterista del trio The Smile composto da Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead. All’Alcatraz ci sarà invece il concerto di Marcus Miller, lo storico bassista che ha accompagnato come turnista e produttore la fase finale di Miles Davis, dal 1981 in poi.

Come evento JazzMi Off, è atteso per sabato 18 novembre presso il Teatro La Bolla di Bollate (MI) il concerto di Samara Joy, giovane cantante afroamericana pluripremiata nell’ultima edizione dei Grammy. “Crediamo che Samara Joy abbia portato quei premi all’intero comparto del jazz, perché ha dimostrato che anche in tempi recenti c’è spazio per questa musica anche all’interno del mercato istituzionale”, afferma Luciano Linzi, co-direttore artistico del JazzMi.

Il gran finale del JazzMi 2023 avrà una chiusura da leccarsi i baffi: il batterista Makaya McCraven si esibirà in concerto al BASE, dove ci farà ascoltare molti brani tratti dal suo ultimo album, intitolato In These Times (elogiato dalla critica mondiale, considerato com’è uno dei dischi più belli del 2022).

Una rassegna che finalmente rende il jazz alla portata di tutti “Se c’è una musica all’altezza dei tempi interessanti in cui ci è dato vivere, secondo il paradossale augurio cinese, questa musica è il jazz”, affermano i direttori artistici di JazzMi 2023 Luciano Linzi e Titti Santini. “Per questo a ogni edizione di JazzMi siamo orgogliosi di mettere Milano al centro del jazz, di far vibrare all’unisono una grande musica e una grande città, di far sentire la vitalità della scena jazzistica contemporanea agli abitanti, agli ospiti e ai visitatori di una capitale delle arti”. Per capire la grandezza di questo festival, basti pensare che ai giornalisti riunitisi nel teatro della Triennale per la conferenza stampa dell’ottava edizione di JazzMi 2023 è stato offerto un succulento assaggio dell’evento: un antipasto prelibatissimo come Overjoy di Stevie Wonder suonata da Fabrizio Bosso.

Fabrizio Bosso è entusiasta del festival milanese L’organizzazione della kermesse ha voluto ingolosire i giornalisti proprio con l’assaggio di uno dei live più attesi del palinsesto di quest’anno, quello di Bosso per l’appunto. Il mitico trombettista italiano suonerà nella sala Puccini del Conservatorio di Milano il prossimo 21 ottobre. Porterà in scena, con il suo quartetto, un repertorio dedicato proprio a Stevie Wonder. Il trombettista, presente alla conferenza stampa di presentazione del festival, ha voluto elogiare l’organizzazione di JazzMi, che ha definito molto efficiente. Bosso apprezza la dedizione degli organizzatori, che consentono ai musicisti di dedicarsi a fare ciò che più amano al mondo: suonare, e dare il meglio di sé.

Tommaso Sacchi: “Milano può e vuole essere una grande capitale del jazz” “La rassegna è irrinunciabile per tutta la città che può e vuole essere una grande capitale del jazz”, queste le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, espresse durante la conferenza stampa.

La Triennale e lo storico Blue Note saranno i due "ombelichi" del mondo jazz, ma tutta quanta Milano farà da scenario all’evento. Di seguito trovate il programma completo di JazzMi 2023: Giovedì 12 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

ANTONIO SÁNCHEZ QUARTET WITH SEAMUS BLAKE, GWILYM SIMCOCK, DOUG WEISS Biglietti: da 27 a 32 euro + diritti di prevendita Giovedì 12 ottobre

ore 21.00 | Armani/Silos

ARTO LINDSAY FEAT MELVIN GIBBS

Ingresso gratuito con prenotazione su Dice Venerdì 13 ottobre

ore 20.00 | Teatro Dal Verme

IBRAHIM MAALOUF “A FEW MELODIES”

Biglietti: da 25 a 45 euro + diritti di prevendita

Con il supporto di Institut français Milano Venerdì 13 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

CAMILLA GEORGE

Biglietti: prevendita 30/20 euro, alla porta 35/25 euro Venerdì 13 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

BINKER GOLDING

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita Venerdì 13 ottobre

ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

BEN LAMAR GAY ENSEMBLE

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita Sabato 14 ottobre

ore 20.30 | Blue Note Milano

GG CIFARELLI & BILL HENRY ORCHESTRA

Biglietti: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro Sabato 14 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

LUCAS SANTTANA & THE SOLAR BAND

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita Sabato 14 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

OSCAR JEROME

Biglietti: 23 euro + diritti di prevendita Sabato 14 ottobre

ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

CHRISTIAN McBRIDE’S NEW JAWN WITH MARCUS STRICKLAND, JOSH EVANS AND NASHEET WAITS

Biglietti: da 27 a 32 euro + diritti di prevendita Domenica 15 ottobre

ore 16.00 | Triennale Milano Teatro

ROBERTO GATTO “LIFETIME, LA MUSICA DI TONY WILLIAMS”

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita Domenica 15 ottobre

ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

AHSLEY HENRY

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita Domenica 15 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

ROBIN McKELLE

Biglietti: prevendita 32/22 euro, alla porta 37/27 euro Domenica 15 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

MANSUR BROWN

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita Martedì 17 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

JEFF LORBER FUSION ft. JIMMY HASLIP AND SONNY EMORY

Biglietti: prevendita 32/22 euro, alla porta 37/27 euro Martedì 17 ottobre SOLD OUT

ore 21.00 | Teatro degli Arcimboldi

GILBERTO GIL “AQUELE ABRAÇO”

Biglietti: da 35 euro a 70 euro + diritti di prevendita Mercoledì 18 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

BEBEL GILBERTO

Biglietti: prevendita 35/25 euro, alla porta 40/30 euro Mercoledì 18 ottobre

ore 21.00 | Alcatraz Milano

GOGO PENGUIN

Biglietti: 22 euro + diritti di prevendita Giovedì 19 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

BEBEL GILBERTO

Biglietti*: prevendita 35/25 euro, alla porta 40/30 euro Giovedì 19 ottobre

ore 21.00 | Teatro Dal Verme

PAOLO FRESU & OMAR SOSA “FOOD”

Biglietti: da 25 a 45 euro + diritti di prevendita Giovedì 19 ottobre

Ore 21.00 | Location TBA

MOSES BOYD

Ingresso gratuito con prenotazione su Dice Venerdì 20 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

KENNY GARRETT

Biglietti*: prevendita 38/28 euro, alla porta 43/33 euro Venerdì 20 ottobre

ore 21.00 | Circolo Magnolia

TOM SKINNER

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita Venerdì 20 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

LEHMANNS BROTHERS

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco Sabato 21 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

KENNY GARRETT

Biglietti: prevendita 38/28 euro, alla porta 43/33 euro Sabato 21 ottobre

ore 21.00 | Conservatorio, Sala Puccini

FABRIZIO BOSSO QUARTET “WE WONDER”

Biglietti: 35 euro + diritti di prevendita Sabato 21 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

SHABAKA HUTCHINGS/MAJID BEKKAS/HAMID DRAKE

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita Sabato 21 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

DOOMCANNON

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco Domenica 22 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

NIK WEST

Biglietti: prevendita 32/37 euro, alla porta 22/27 euro Domenica 22 ottobre

ore 21.00 | BIKO Milano

IMMANUEL WILKINS QUARTET

Biglietti: 15 euro + diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco Domenica 22 ottobre

ore 21.00 | Magazzini Generali

JAGA JAZZIST

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita Mercoledì 25 ottobre

ore 21.00 | Fabrique Milano

CORY HENRY

Biglietti: 37 euro + diritti di prevendita Giovedì 26 ottobre

ore 21.00 | Alcatraz Milano

MARCUS MILLER*

Biglietti: 30 euro + diritti di prevendita Venerdì 27 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

MIKE STERN BAND FT. DENNIS CHAMBERS, LENI STERN, LINCOLN GOINES & BOB FRANCESCHINI

Biglietti: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro Venerdì 27 ottobre

ore 21.00 | Teatro Dal Verme

SERGIO CAMMARIERE 4ET “UNA SOLA GIORNATA”

Biglietti: da 25 euro a 45 euro + diritti di prevendita Venerdì 27 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

LAKECIA BENJAMIN “PHOENIX”

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita Venerdì 27 ottobre

ore 21.30 | BIKO Milano

REUBEN JAMES

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco Sabato 28 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

MIKE STERN BAND FT. DENNIS CHAMBERS, LENI STERN, LINCOLN GOINES & BOB FRANCESCHINI

Biglietti: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro Sabato 28 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

THEE SACRED SOULS

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita Martedì 31 ottobre – HALLOWEEN NIGHT

dalle ore 19:30 | Triennale Milano Teatro

FRANCESCO CAVESTRI TRIO

DON KARATE

SUN RA ARKESTRA ore 00.00 | Triennale Milano Atrio

POPULOUS DJ SET

Biglietti: a partire da 17,25 euro Martedì 31 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

JOHN SCOFIELD TRIO

Biglietti: prevendita 45/35 euro, alla porta 50/40 euro Giovedì 02 novembre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

JUDITH HILL

Biglietti: prevendita 35/25 euro, alla porta 40/30 euro Venerdì 03 novembre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

STACEY KENT

Biglietti: prevendita 37/27 euro, alla porta 42/32 euro Venerdì 03 novembre

ore 21.00 | Teatro Carcano

NIÑO DE ELCHE & RAÜL REFREE + PAOLO ANGELI

Biglietti: da 20 euro a 28 euro + diritti di prevendita

Con il supporto di Instituto Cervantes Sabato 04 novembre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

STACEY KENT

Biglietti: prevendita 37/27 euro, alla porta 42/32 euro Sabato 04 novembre

ore 21.00 | Teatro Carcano

ANDREW CYRILLE, WILLIAM PARKER & ENRICO RAVA

Biglietti: da 23 euro a 30 euro + diritti di prevendita Domenica 05 novembre

ore 21.00 | Conservatorio di Milano

HIROMI “HIROMI’S SONICWONDER”

Biglietti: da 30 euro a 45 euro + diritti di prevendita Domenica 05 novembre

ore 21.30 | BASE Milano

MAKAYA McCRAVEN

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita JAZZMI OFF

Sabato 18 novembre

ore 21.00 | La Bolla – Bollate (MI)

SAMARA JOY

Biglietti: 30 euro + diritti di prevendita

Concerto in collaborazione con il Comune di Bollate e LaBolla Teatro