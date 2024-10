Ligabue in concerto a Ferrara, la possibile scaletta

Lunedì 14 ottobre, Ligabue è atteso al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, per un concerto sold-out sin dal giorno in cui i biglietti sono stati messi in vendita.

Ligabue nei teatri

Quello a Ferrara, per Ligabue è un atteso ritorno. Nel 2011, al Teatro Nuovo, ha fatto tappa il suo tour Arrivederci, mostro!. Mentre, nel 2006, era stata la volta del Teatro Comunale con per celebrare l'uscita di Nome e cognome.

Il suo tour arriva a tredici anni di distanza dall’ultimo tour nei teatri, con una scaletta che unisce passato, presente e futuro. Sul palco, insieme a lui, Federico Poggipollini, che da trent’ anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il suo figlio maggiore.