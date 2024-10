Isotta: "Uso il linguaggio delle emozioni senza ipocrisie né filtri"

Isotta partiamo dalla tua estate da globe trotter.

Ci sono stati vari momenti molto interessanti, posso dire che è stata la prima estate dove ho messo i piedi a casa pochissimo. Sono state molto belle le date con Radio Kiss Kiss, una a piazzale Michelangelo a Firenze con Aiello e Aka7even, l’altra alla stazione marittima di Salerno con Sal Da Vinci e Noemi.



Che mi dici del Premio di Amnesty International Italia sezione Emergenti?

Lì ho presentato il singolo Coming Out, un inno positivo di liberazione di noi stessi. É prendere coscienza di ciò che ci caratterizza, che ci differenzia dal pensiero comune, dal politicamente corretto. Un brano che non prevede censure, limiti o costrizioni. Vuole essere uno stimolo acché ognuno riesca a cantare la propria canzone, unica e irripetibile, come lo è ciascuno di noi!”



Ci sono stati anche importanti opening act.

Assolutamente. L’apertura a Colapesce e Dimartino, una ad Agerola e l’altra in valle d’Aosta, per l’esattezza in Val di Ayas. Poi mi sono emozionata a Trapani per il Green Valley Pop Fest dove mi sono esibita davanti a una grande folla. In base alle serate suonavo col gruppo o con le basi.



Poi c’è stata l’apertura a uno dei tuoi idoli di sempre.

Le aperture a Marco Masini sono state il coronamento di un sogno. Lo seguo da quando ero bambina. Lo ammiro a livello personale e artistico.



Insomma una passione profonda.

Dal 2004 è il mio cantante preferito e ho imparato tutte le canzoni sue. Pensa che la mia famiglia non è venuta, li ho invitati e mi hanno detto…ci racconterai. Momenti indimenticabili quando ha chiesto al mio pianista di sostituirlo perché voleva staccare un attimo e quando, adagiato sul piano, mi ha dedicato il ritornello di Bella Stronza.



Ci sono brani che non mancano mai nei tuoi live?

Faccio sempre Io, Tramontana e Mi Piace il Caso.



So che hai fatto anche la giurata: sei severa o clemente?

Cerco di intervenire solo se uno mi piace perché l’arte è soggettiva e mi sembra sbagliato giudicare. Poi sono la prima a non sentirmi mai arrivata.



La tua identità artistica è caratterizzata da una scrittura vera, diretta, sincera.

Appartenere a una etichetta indipendente, la Apollo Records, mi permette più libera nella scrittura, uso un linguaggio delle emozioni senza ipocrisie né filtri, un linguaggio più crudo e reale, sono più diretta. Vado alla radice di quello che sento e lo racconto.



So che uno dei tuoi sogni sarebbe il Festival di Sanremo.

Lo vedevo da bambina con mia nonna, avevo cinque anni e lei mi metteva sul tavolino presentandomi come se fossi in gara. Da piccola facevo parte di un gruppo musical e una canzone recitava ma noi non andremo mai a Sanremo: io non lo cantavo perché già allora ci volevo provare ad andarci.



Avresti un brano idoneo secondo te?

Ho una tematica attuale che mi sta molto a cuore e sto lavorando per farla diventare una canzone dopodiché valuterò col mio gruppo di lavoro se e come muovermi.



Non sei mai fuggita alla responsabilità di affrontare tematiche anche scomode.

Negli anni, tra le altre tematiche, ho affrontato i disturbi alimentari, il bullismo e l’unicità dell’essere umano. Se ci pensi il mio album Minuscola spiega come siamo piccoli ma con le emozioni diventiamo molto grandi. Ogni canzone è un sassolino, è una pausa nel mio percorso che mi permette di prendere fiato, rigenerarmi e poi ripartire con un nuovo progetto. Ti confesso che ho già 18 canzoni pronte e in questi giorni stiamo valutando se, quando e quali fare uscire.



Una sofferenza!

Fosse per me sarebbero tutte fuori a mezzanotte.

approfondimento Premio Tenco 2024, Irene Buselli è il manifesto del nuovo cantautorato