Alessandra Toni porta in concerto a Milano l'album The Best Chapter

La pianista neoclassica Alessandra Toni torna a Milano con il suo album The Best Chapter : un evento imperdibile per gli amanti della musica neoclassica. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con le sue affascinanti melodie, questa talentuoso e identitaria pianista e compositrice torna a Milano con il suo album di debutto. L'artista milanese, attualmente residente a Vienna, è riconosciuta per la sua tecnica e, soprattutto, per la profondità emotiva che caratterizzano le sue composizioni.

Appuntamento il 25 ottobre allo slap di Lambrate

Durante questa speciale serata a Milano, Alessandra Toni eseguirà le sue composizioni originali tratte da The Best Chapter, che racchiude 12 brani composti prevalentemente nel 2023, un anno significativo per l'artista. Ogni composizione è una colonna sonora che racconta un capitolo della sua vita, trasformando esperienze personali in un viaggio musicale emozionante. Tra i brani più apprezzati, il pubblico potrà ascoltare Forbidden, Hidden Answers e la delicata ballata Brook of Lies. La performance dal vivo offrirà anche l'opportunità di scoprire nuovi brani inediti, portando il pubblico in un'esperienza musicale immersiva, ricca di sentimenti profondi e suspense. Insomma una occasione unica per assistere alla performance live di Alessandra Toni, un evento esclusivo dedicato alla celebrazione della musica neoclassica. Lasciatevi trasportare dalle sue note e rivivete insieme a lei i momenti più significativi della sua vita, in un viaggio sonoro di straordinaria bellezza. Appuntamento il 25 ottobre alle ore 20 allo SLAP – Spazio Lambrate Arti Performative. Biglietti disponibili sul sito di EventBrite. Sarà una serata indimenticabile, in cui la musica classica incontra l'innovazione e la passione di una delle pianiste neoclassiche più promettenti della scena contemporanea.