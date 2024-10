Ciao! Noi siamo le Wasabi, una band tutta al femminile di Roma. Il nostro sound nasce dall’incontro di stili e influenze musicali molto diverse che ciascuna di noi porta nel gruppo. Claire, voce e tastiere, è cresciuta ascoltando e suonando musica classica e crea melodie sognanti con la sua keytar. Lexie, la nostra bassista, aggiunge un tocco punk grazie al suo basso distorto e graffiante. Infine Simo, la batterista, dà un’energia rock alla nostra sezione ritmica, rendendo il tutto più grintoso e dinamico.



Connessioni Instabili è il nostro ultimo singolo, scritto in collaborazione con Felis & Shaz, con i quali abbiamo lavorato a distanza. Questo brano è molto speciale anche per il processo con cui è stato creato. Di solito tutto parte da qualche accordo di piano e un testo abbozzato per poi prendere vita nel nostro box segreto. Stavolta, invece, l’input è arrivato dall’esterno e, una volta ascoltata la traccia di Felis & Shaz, siamo state subito ispirate dalle sonorità: ci hanno trasportate in un’atmosfera che evocava le luci della palla strobo, i balli in discoteca, ma allo stesso tempo abbiamo colto un sottotono malinconico che non potevamo non sfruttare. Chi ci segue lo sa, a noi piace molto esplorare i contrasti combinando elementi che sembrano opposti ma che insieme creano qualcosa di unico, perciò abbiamo voluto giocare su questo aspetto, abbinando il ritmo incalzante del brano a un testo che parla della fine di un amore. Tuttavia, non volevamo che la canzone avesse una connotazione troppo drammatica, anzi il nostro intento era quello di affrontare il tema con leggerezza. Ci siamo chieste “perché, dopotutto, capire che una storia d’amore è finita deve necessariamente essere un’esperienza tragica?”. Noi pensiamo che si possa vivere quel momento come un’opportunità per voltare pagina, accettando il passato senza dimenticarlo e guardando al futuro con positività.



Il videoclip di Connessioni Instabili vuole trasmettere questo messaggio, quindi unitevi a noi in questa danza luminosa, lasciatevi andare e liberatevi dei ricordi sbiaditi: è il momento di fare spazio a nuove connessioni, possibilmente più stabili!