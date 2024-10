Ligabue in concerto al Teatro San Carlo di Napoli, cosa sapere

Lunedì 7 ottobre, Ligabue è atteso al Teatro San Carlo di Napoli per un concerto da tempo sold-out. Si tratta, per la verità, della prima data partenopea. Il 18 ottobre il rocker tornerà in Campania, questa volta ad Avellino, per uno show al Teatro Gesualdo.

Ligabue nei teatri

A Napoli, Ligabue è arrivato un giorno prima del suo concerto. Insieme all'attore americano Jesse Williams ha cenato nella pizzeria Sorbillo di via Partenope, sul lungomare, ricevendo una pizza personalizzata col suo nome.

La tappa al Teatro San Carlo si inserisce nel suo tour Ligabue nei teatri – Dedicato a noi, una tournèe di 31 date inaugurato lo scorso 1 ottobre nella sua Correggio. La data conclusiva sarà il 27 novembre, al Teatro Arcimboldi di Milano.