Red Bull 64 Bars Live, stasera a Scampia il grande concerto Rap

Appuntamento questa sera in Piazza Ciro Esposito a Scampia. L’evento è Sold-out per la terza volta consecutiva su tre edizioni

Questa sera va in scena la terza edizione di RED BULL 64 BARS LIVE : appuntamento a Scampia. L’evento, sold out come le due edizioni precedenti, conferma la forza e la credibilità di questo format creato Red Bull . La line-up, anche per questa edizione, è stellare, si va da Gué , a Kid Yugi , da Massimo Pericolo a Tony Effe fino ad Artie 5IVE, tutti artisti che hanno s calato le classifiche, collezionato una pioggia di certificazioni e contribuito a definire la scena urban e rap del nostro Paese . Ed è proprio quella stessa scena che RED BULL 64 BARS ha alimentato e accolto all’interno dei suoi format musicali.

GEOLIER E LELE BLADE TRA GLI OSPITI

Durante il pre-show saliranno sul palco Badman, Bigmadwolf, Cecchy, Ceru167, Coco, J Lord, Jesa, Nicola Siciliano, Rue Diego e Wad. Special guest saranno Geolier, Lele Blade, Poison Beatz e Nello Taver. Dallo studio al palcoscenico: RED BULL 64 BARS è rap nella sua forma più pura, un freestyle di 64 barre ormai diventate culto per i fan e per gli stessi artisti. Durante RED BULL 64 BARS LIVE non mancheranno di certo momenti memorabili ed esibizioni che accenderanno il pubblico, tra i pezzi cardine del repertorio degli artisti e i loro Red Bull 64 Bars. Il rap show battezza di nuovo Piazza Ciro Esposito a Napoli, nel cuore del quartiere di Scampia, come luogo magico di performance artistica; una Piazza, quella napoletana, che sin dalla prima edizione ha accolto il grande evento con un entusiasmo eccezionale.



L’evento si inserisce nel più vasto progetto di valorizzazione dei talenti del comune di Napoli, con l’obiettivo di mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. Plenitude sarà per il secondo anno consecutivo Partner della manifestazione e, in continuità con quanto fatto nel 2023, anche durante l’edizione 2024 fornirà un impianto fotovoltaico da 3,22 kW, con sistema di accumulo da 4,8 kWh, che contribuirà ad alimentare parte dell’illuminazione dell’ingresso della venue.

Gli organizzatori dell’evento, al termine della manifestazione, metteranno poi l’impianto a disposizione di uno degli Istituti Comprensivi della Municipalità di Scampia, come lascito al territorio. Inoltre per l’occasione, attraverso l’esclusivo format Electric Driving Experience, Plenitude metterà a disposizione di artisti, content creator, giornalisti e ospiti di Red Bull alcune vetture elettriche, guidate da piloti professionisti che illustreranno ai partecipanti tutti i vantaggi delle mobilità elettrica e della rete di ricarica della Società. Confermate, anche per quest’anno, Radio Deejay e Radio M2o come Media partners dell’evento.

Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le live del 2022 e del 2023.