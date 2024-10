Marco Masini, nuovo album per i 60 anni: cosa sapere su 10 Amori

UN CANTO D'AMORE TRA PRESENTE E FUTURO

“Il mio rapporto con i 60? Bellissimo, perché me ne disinteresso”. In un’intervista all’Adnkronos Marco Masini, che ha festeggiato il compleanno il 18 settembre, ha raccontato il suo rapporto con la crescita. “Bisogna vivere il presente, sia artisticamente che socialmente, senza rifugiarsi nella nostalgia. Questo aiuta a sentirsi allineati con i tempi e a vivere pienamente ogni età”. L’album 10 Amori, anticipato a settembre dal singolo Allora ciao, rappresenta proprio una delle sfide che si possono affrontare in qualunque momento. “Voglio raccontare quello che vedo e quello che sento. Prima avevamo paura per noi stessi, ora per i nostri figli e nipoti. Li lasciamo in un mondo violento, pieno di guerre, con una terribile violenza sociale. La paura che avevamo negli anni Novanta, durante Tangentopoli, per noi stessi, ora la proviamo per i nostri figli”, ha spiegato il cantautore. Nel futuro, Masini ha in programma nei palazzetti tre concerti speciali nel 2025, rispettivamente a Roma (18 ottobre), Milano (24 ottobre) e Firenze (25 ottobre), in “un viaggio di 35 anni, dagli anni Novanta ad oggi”, per ringraziare i fan che "hanno fatto ascoltare le mie canzoni ai propri figli. È la cosa più bella che possa capitare a un cantautore”. Sembra invece escludere un’eventuale presenza al Festival di Sanremo di Carlo Conti, sia come artista in gara, perché “per andare a Sanremo bisogna avere qualcosa di nuovo da dire. Ho appena pubblicato un album, quindi non ci sto pensando”, sia come superospite, perché “un ospite non si autoinvita”. Masini asseconda piuttosto il fluire del futuro, fatto anche di cambiamenti nel mondo della musica, dove si fa largo l’intelligenza artificiale “che presto comporrà canzoni”. Nel frattempo, lui canta l’amore in ogni forma possibile. “Ognuno di noi ha avuto 10 amori nella vita”, si legge nella descrizione del nuovo album. “L’amore non è soltanto quello che vivi e respiri in una storia d’amore ma qualcosa di più universale, qualcosa che ti rimane appiccicato come colla nella mente e riesce a tenere insieme il passato, dandoti la certezza che esista ancora un domani in cui credere”.