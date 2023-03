Marco Masini rivela: "Ho i capelli artificiali, sono giapponesi"

Marco Masini si è raccontato in un’intervista rilasciata a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera . Il cantautore toscano ha dichiarato di aver fatto un rinfoltimento di capelli.

Marco Masini ha poi raccontato di essersi sottoposto a un rinfoltimento di capelli artificiali: “Ho cominciato a perderli da ragazzo, quando facevo il servizio militare nella Vam, la vigilanza dell’aeronautica, per colpa dell’elmetto stretto”.

Marco Masini ha parlato anche del suo amore per la Fiorentina: “Trasferte impossibili, freddo, treni regionali strapieni, in quattro in una singola più i tamburi, perché ero capo tamburino”.