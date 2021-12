"Superbabbo", scritta da Marco Masini, ha vinto lo Zecchino d'oro 2021

Che anche i grandi della musica italiana amassero dedicarsi al talento dei più piccoli non è una novità. Ne è stato un esempio l’ultimo Zecchino d’oro , andato in onda con la sua finale del 2021 proprio ieri, domenica 5 dicembre , dagli studi dell’Antoniano a Bologna. A trionfare è la canzone “ Superbabbo ” intepretata da Zoe Adamello e scritta dal cantautore Marco Masini , insieme a Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere. Tra gli altri grandi nomi degli autori anche il giovane Giovanni Caccamo, Claudio Baglioni , Flavio Premoli (Pfm) e Luca Mascini (Assalti Frontali).

È Zoe Adamello la vincitrice della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro. La ragazzina di soli 9 anni, ha raggiunto il gradino più alto del podio con la sua canzone “Superbabbo”. Scritto da Marco Masini con Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere, il brano è dedicato a tutti i bambini che nel mondo hanno almeno un supereroe , il loro papà. Ecco il significato della canzone: “Tutti i bambini adorano i supereroi, ma nel cuore c’è posto solo per uno di loro, quello più speciale: il Super babbo! I suoi incredibili poteri? Mani morbide che fanno da cuscino, carezze per rimproverare, instancabilità e… braccia grandi come ali! Con lui accanto, studiare, ridere e giocare diventano i momenti più belli del mondo e scoprire le cose da amare è solo più facile. Una canzone che celebra i papà in modo dolce e ironico”. Zoe Adamello ha vinto con la sua “Superbabbo” grazie al voto unanime di una giuria di bambini e una commissione speciale composta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini (conduttori delle prime due giornate dello Zecchino d’oro), Cristina D'Avena, Elettra Lamborghini e Orietta Berti.

Chi è Zoe Adamello

Ha solo 9 anni la nuova vincitrice dello Zecchino d’oro, per questa edizione numero 64. Zoe Adamello, di Impruneta (Firenze) ha la musica “nel sangue” oltre che lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri del colore del mare. Come racconta lei stessa in alcune clip dedicate all’interno del programma, Zoe ha cominciato a coltivare una vera passione per il canto, dopo avere ascoltato dei brani di Ariana Grande, sua cantante preferita e alla quale spera di assomigliare un giorno, nella determinazione così come nella carriera. Zoe ha poi ammesso di essere innamorata del suo gattino Virgola di 2 mesi e del suo cane Bruce di 9 anni. Ama fare giochi di società con la sua famiglia e adora la frutta. Un sorriso dolce e una semplicità disarmante che, insieme a una bella voce, le hanno permesso di ottenere il primo premio con il brano “Superbabbo”.