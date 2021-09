Zecchino d'Oro 2021, in arrivo sulle piattaforme le 14 canzoni

Le 14 nuove canzoni della 64ª edizione di Zecchino d’Oro si possono finalmente

ascoltare. A partire dal 17 settembre, ogni venerdì, per tre settimane, a gruppi di 5 e 4

brani, saranno distribuite da Sony Music e rese disponibili su tutte le piattaforme

digitali in download e streaming (Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube), per

essere ascoltate, imparate e cantate da tutti i bambini d’Italia. Una grande novità, quella di Antoniano di anticipare l’uscita delle canzoni rispetto alla trasmissione, che permetterà a tutti i bambini di arrivare preparati alla 64ª edizione, in onda a dicembre su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti, durante la quale le canzoni saranno interpretate per la prima volta dal vivo dai 17 piccoli solisti, accompagnati come di consueto dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Tra gli autori dei brani, scelti tra 550 proposte arrivate all’Antoniano, grandi nomi della musica italiana, come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (PFM), Luca Mascini (Assalti Frontali) che si cimentano questa volta con brani pensati e scritti per i più piccoli. Accanto a loro tanti autori veterani dello Zecchino d’Oro, che hanno già fatto cantare tutti i bimbi d’Italia con le loro note. I brani di quest’anno spiccano per originalità e per l’ingresso di generi musicali nuovi e diversi tra loro: dalla trap al reggaeton, dalla canzone pop al rock e al rap. Canzoni pensate per le nuove generazioni, anche nelle tematiche: il riciclo e l’attenzione all’ambiente, i giochi di parole e le filastrocche, irresistibili balli con simpatici animaletti. Un insieme di allegria e divertimento, ma anche contenuti valoriali e spunti di riflessione.

CALENDARIO DELLE USCITE

Venerdì 17 settembre

“SUPERBABBO” (Testo e Musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica

Rauccio) cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI);

“LA FILASTROCCA DELLE VOCALI” (Testo di Vincenzo Incenzo – Musica di Flavio

Premoli) cantata da Simona, 7 anni, di Terrasini (PA);

“AUTO ROSA” (Testo di Dario Lombardi e Duccio Caponi - Musica di Dario Lombardi e

Marco Vittiglio) cantata da Michele, 8 anni, di Melicucco (RC);

POTEVO NASCERE GATTINO” (Testo e Musica di Lodovico Saccol) cantata da



Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN);

ALI DI CARTA” (Testo e Musica di Stefano Rigamonti) cantata da Sara, 10 anni, di

Faenza (RA)



Venerdì 24 settembre

“BARTOLO IL BARATTOLO” (Testo di Carmine Spera e Flavio Careddu – Musica di

Giuseppe De Rosa) cantata da Walter, 6 anni, di Firenze;

“IL BALLO DEL CIUAUA” (Testo e Musica di Antos Zarrillo Maietta e Giovanni Caccamo)

cantata da Camilla, 7 anni, di Viareggio (LU), Francesco Paolo, 10 anni, di

Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa, 9 anni, di Roma;

“RI-CER-CA-TO” (Testo di Alberto Pellai – Musica di Paolo d’Errico) cantata da Davide,

6 anni, di Parma;

“IL RICCIO CAPRICCIO” (Testo e Musica di Franco Fasano e Antonio Buldini) cantata

da Giuseppe Karol, 4 anni, di Messina;

“IL REGGAETONNO” (Testo e Musica di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e

Andrea Vaschetti) Irene, 8 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe, 7 anni, di Perfugas (SS)



Venerdì 1 ottobre

“CLAP CLAP” (Testo di Mario Gardini – Musica di Marco Iardella) cantata da Giulia, 8

anni, di Guidonia (RM);

“NG NEW GENERATION” (Testo di Luca Mascini – Musica di Valerio Baggio e Walter

Buonanno) cantata da Stefano, 8 anni, di Milano;

“UNA PANCIA” (Testo e Musica di Antonio Iammarino e Valentina Farinaccio) cantata da Leonardo, 6 anni, di Mele (GE).

“CI SARÀ UN PO’ DI VOI” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Claudio Baglioni)

cantata da Veronica, 9 anni, di Gorle (BG)



Le canzoni dello Zecchino d’Oro sono parte di un mondo che, edizione dopo edizione, si trasforma anche in corti di animazione e in videoclip con i piccoli solisti. I cartoni animati del 64° Zecchino d’Oro, realizzati in collaborazione con Rai Ragazzi, usciranno ad ottobre su Rai Yoyo e sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano, mentre i videoclip saranno online a dicembre. I 17 piccoli solisti che interpretano le 14 canzoni, insieme ai bambini del Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano, in particolare del progetto “Operazione Pane” che sostiene diverse mense francescane in tutta Italia e una in Siria, aiutandole a garantire un pasto caldo e un futuro più sereno a migliaia di persone e famiglie in difficoltà, aumentate ancora di più a causa dell’emergenza sanitaria. L’aiuto offerto da “Operazione Pane” parte da un pasto caldo ma è molto di più: è un cammino che, passando dall’ascolto e dal dialogo, porta a una rinascita personale e sociale.



A scegliere le 14 canzoni in gara, oltre allo staff Antoniano, una commissione composta da: CRISTINA D’AVENA – Cantante / CALCUTTA – Cantautore / ARIANNA – Cantante pop e musical / ARIANNA SALOMONI – Rai 1 / SONIA FARNESI – Rai Ragazzi / ALESSIA RICCARDI – Sony Music Entertainment Italy / MARCO ROSSI – Rainbow / MICHELA CARRARA – Rai Radio Kids / RUDY ZERBI E LAURA ANTONINI – Radio Deejay / DUCCIO PASQUA – Radio Rai 1 / MARIA GRAZIA NOVELLI – Insegnante / NICOLE BIANCHI – giornalista Istituto Luce Cinecittà e autrice tv / FEDERICO FIECCONI – Graffiti / SARAH POZZOLI – Focus Junior / FRANCESCA AGRATI – Topolino / EDDY ANSELMI – giornalista / MUSSI BOLLINI – Rai Ragazzi / LUCIO FABBRI – Direttore Musicale Compilation 64° Zecchino D’Oro.