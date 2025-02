7/15 ©Getty

Le critiche però non lo scoraggiano. Nel 1995 esce il disco Il cielo della vergine, dove sono contenute le canzoni Bella Stronza e Principessa, anche queste malviste dalla stampa sia per il linguaggio che per il tema (Principessa parla di una ragazza abusata dal padre). Tra il 1996 e il 1998 altri due album: L'amore sia con te e Scimmie. Nuovo giro di polemiche per la presenza in un videoclip di una scimmia legata a una croce cristiana. Il disco fu accolto meno calorosamente anche dal pubblico, perché giudicato troppo rock