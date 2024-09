Ivano Icardi annuncia il suo Plays Unconventional Tour

Dall'11 ottobre 2024 partiranno i concerti del chitarrista torinese Ivano Icardi in trio con Ruben Bellavia e Davide Liberti

Plays Unconventional rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'arte e

nella bellezza della musica jazz, con un tocco di rock e blues. Il trio torinese capitanato dal chitarrista Ivano Icardi, con Ruben Bellavia alla batteria e Davide Liberti al contrabbasso, offrirà un'esibizione emozionante e coinvolgente, spaziando tra le composizioni di Icardi del suo ultimo album “Unconventional” e alcune rivisitazioni di brani celebri. Spiega l’artista a proposito del nuovo progetto: "Stiamo iniziando a scaldare i motori con questa prima serie di concerti, ma la nostra programmazione si sta arricchendo di nuove date, che ci terranno impegnati almeno fino al 2025! Sono particolarmente orgoglioso dei Live Studio Concerts, che offrono al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza musicale quasi audiofila. Suonare in una sala di registrazione con un’acustica eccezionale, così vicini agli spettatori, crea un momento unico, emozionante sia per chi ascolta che per noi musicisti".

Qui le prime date confermate

Venerdì 11 ottobre ore 21.30 TORTONA (AL) – Auditorium Music Island (Strada Vicinale Ribrocca 2A)

Sabato 19 ottobre ore 21.30 TORINO – Riverside Studio (Via Andorno, 9)

Mercoledì 23 ottobre ore 21.30 BOLOGNA – Bravo Caffè (Via Mascarella 1)

Domenica 10 novembre ore 16.00 OLMENETA (Cr) – Molino del Lamo 1 (Via Molino del Lamo 1)