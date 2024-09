Gian Piero Alloisio, artista sperimentatore, poliedrico e imprevedibile, è

pronto a confrontarsi con una nuova dimensione: Questa Meravigliosa Vita d'Artisti, lo spettacolo di Teatro - Canzone da lui scritto e interpretato è finalmente disponibile per la prima volta in forma di Podcast sulle più importanti piattaforme digitali. Il Podcast è suddiviso in 6 episodi, che verranno rilasciati ogni lunedì e giovedì fino al 17 ottobre, disponibili in esclusiva su Spotify, Spreaker, Apple Podcast e Amazon Music/Audible.



In Questa Meravigliosa Vita d'Artisti Alloisio racconta, con 13 canzoni e 12 monologhi teatrali - della sua periferia, degli scout, del primo amore, degli anarchici, di Fabrizio De André, del Maestrone Francesco Guccini, del Signor G, di Sandro Luporini, di Sabrina Salerno, di Totò, del CT della Nazionale, dei cavalieri Templari, del numero 3.14, di un dolore grande, di Jean Gabin, del custode dell'Hotel Doria, dell'Apocalisse e di un "ragionevole linguaggio dell'aldilà".



"Tutto il materiale musicale e teatrale è inedito -ha spiegato Alloisio- tranne un omaggio al mio amico Giorgio Gaber e un omaggio alla mia sorellina Roberta, cantante etnica prematuramente scomparsa nel 2017". Lo spettacolo, registrato al Teatro della Tosse di Genova da Aldo De Scalzi, troverà dunque una nuova vita digitale nel podcast dove la voce crea un legame molto forte fra chi parla e chi ascolta. Con questa nuova opera, Alloisio dimostra ancora una volta il suo spirito

innovativo, facendo dialogare il passato glorioso, segnato da collaborazioni

con giganti della musica, tra cui Guccini e Gaber, con il presente, dove continua a lasciare il segno come creatore e produttore di Genova per Voi, il talent che scopre e valorizza nuovi autori di successo. L'uscita del podcast Questa Meravigliosa Vita d'Artisti rinsalda nuovamente il suo ruolo di guida e mentore per le nuove generazioni, rinnovando la tradizione del Teatro-Canzone attraverso forme espressive contemporanee.