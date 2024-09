Biagio Antonacci, la possibile scaletta del concerto a Gardone Riviera

La splendida cornice dell’ Anfiteatro del Vittoriale farà da sfondo ai concerti di Biagio Antonacci . Il cantautore ha raccontato su Instagram: “Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante per il nostro paese, un luogo storico e al contempo importante per la cultura italiana”.

Stando a quanto riportato su TicketOne, gli appuntamenti musicali avranno inizio alle ore 21.15 . Questo l’indirizzo per raggiungere l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera: via Vittoriale, 12, 25083, Gardone Riviera, Brescia.

Biagio Antonacci, la possibile scaletta

Biagio Antonacci ha parlato della stesura della scaletta: “Decidere una scaletta è sempre complesso, bisogna trovare un compromesso tra i brani che non possono mai mancare e che giustamente il pubblico si aspetta e quelli che per me sono importanti da cantare e riproporre al pubblico, ai più affezionati che li conoscono e magari non li ritrovano spesso nei live”.

Il cantautore ha aggiunto: “Dopo ogni nuovo album poi cerco sempre di trovare un nuovo equilibrio tra le canzoni che il pubblico già conosce e quelle che invece deve ancora ascoltare per la prima volta dal vivo. Per questo tour poi abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra brani up tempo, da ballare insieme a me e ballate dove condividere insieme le emozioni che un concerto ti regala”.

Stando a quanto riportato da Setlist, questi i brani proposti al concerto del 18 settembre a Gardone Riviera: