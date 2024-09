Limbo Festival 2025, il claim della nuova edizione è Rise

Torna LIMBO FESTIVAL! Dopo il successo riscosso nel 2024, in cui si è confermato come uno dei boutique festival più attesi e apprezzati, sia in Italia che all’estero, il Festival annuncia le date della prossima edizione. L’evento, in costante crescita, si estenderà per la prima volta a quattro giorni e si terrà dal 10 al 13 luglio 2025 nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU). Le offerte speciali e gli early bird tickets sono disponibili SOLO se iscritti alla newsletter: https://www.limbofestival.com/en/festival/contacts.



Questa volta il claim scelto è “Rise”. LIMBO FESTIVAL, infatti, si presenta come un viaggio che celebra la rinascita interiore credendo e amando profondamente. “Attraverso la musica, l’arte e la connessione umana, ci eleviamo verso un nuovo stato di consapevolezza, dove ogni passo avanti rappresenta la trasformazione di sogni in realtà. – racconta il direttore artistico Luca Bacchetti – “Rise” è il simbolo del nostro impegno collettivo nel superare le sfide e raggiungere una dimensione superiore di espressione ed autenticità, un futuro costruito sulla forza della passione e della visione condivisa”.



Tante saranno le novità dell’edizione 2025, che verranno annunciate nei prossimi mesi insieme ai nomi che comporranno la ricca ed eterogenea line up. LIMBO FESTIVAL è pronto a crescere e a migliorarsi sempre di più per offrire ai partecipanti un’esperienza sensoriale a 360°, perfetta per entrare in contatto e in armonia con il mondo che ci circonda, offrendo benessere, divertimento e crescita collettiva e manifestando rispetto della comunità e amore per il territorio.