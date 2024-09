Durante una cena a casa sua, il caro Giancarlo ci confida di essersi imbattuto in una lettura particolarmente emozionante e ce la racconta tutta di un fiato: è il mito di Filemone e Bauci. Tra un bicchiere e un altro, resto rapito da quella storia, trasportato in un'altra dimensione, quella in cui i due anziani innamorati, dopo aver soccorso ed ospitato umilmente gli dei in anonimato, accettano la loro più preziosa ricompensa: il diritto ad esprimere un desiderio; e quel desiderio, ricordo ancora l’emozionata espressione di Giancarlo, è voler morire nello stesso istante, così

che nessuno dei due debba assistere alla perdita dell’altro. Gli dei commossi, come del resto tutti noi inchiodati a quel tavolo, decidono di tramutarli in un due alberi, per sempre l’uno accanto all’altro. E rimango lì a fissare l’infinito in cui vedo nitidi quei rami sospesi tra la luce.



Quelle visioni, soprattutto dopo la prematura scomparsa di Giancarlo, diventano per me la base di un sogno ricorrente in ambientazione retro-futuristica o, al contempo, la trama di una favola, reinventata per far addormentare ogni tanto la mia metà; queste ed altre sincronicità persistenti mi hanno illuminato il cammino da seguire per tradurre la magia del mito in suoni con il progetto Hi-Fi Ensemble, per poi provare a produrne un cortometraggio. Ed è qui che entra in gioco Antonio Zannone (il regista), incontrato una sera ad un bar, con cui inizio in fitto brainstorming ed una serrata corrispondenza. Da quella sera la nostra condivisa pioggia di idee ci ha guidato verso il risultato finale. Non è stato semplice trovare la giusta location per girare il corto (abbiamo penato per mesi) ma è stato relativamente più rapido il casting degli attori e degli altri membri di produzione verso i quali Antonio ha saputo indirizzarmi.



Poi, a passeggio con il nostro comune amico Luca per i sentieri del Parco di Gianola, ho la mia insight gestaltica: avevamo trovato all’improvviso il luogo perfetto per girare e per giunta sotto casa nostra. E quando ho visto le prime scene del video-clip in azione, i costumi dei personaggi, il loro make up, la fotografia sul set, ho iniziato a modificare l’arrangiamento del brano per adattarlo alle nuove suggestioni con un feedback costante sul soggetto scritto da Antonio, che è rimasto pazientemente e costantemente in ascolto delle mie fluttuazioni creative. Tra queste onde Filemone e Bauci, gli dei, il loro magico scenario erano diventati reali come un sogno lucido, in un

lento battito di ciglia.



Scritto e diretto da Antonio Zannone. Montaggio ed editing di Antonio Zannone e Valeria Biclungo. La direzione della fotografia è di Luca D'Alessandro. I costumi: Interno 3 Vintage di Francesca Colavolpe. Fotografia di scena: Valeria Biclungo. Make up: Valeria Macaione. Il cast: da Dacia Dacun (Bauci), Elio D'Alessandro (Filemone), Zeus ( Ibrahima Badji), Hermes (Dawda Sowe). Mixaggio e mastering: Patrick Cooper. Speciali ringraziamenti a: Ente Parco Riviera Di Ulisse (Gianola di Formia - Latina). Dedicato alla mia famiglia, alla mia consorte e al caro Giancarlo.