settembre 2024, all’interno del Padiglione Becci a Pescara, con una puntata domenicale a Pollinaria con il suo Teatro del Grano tra le campagne di Civitella Casanova (PE)! Tre giornate di musica, cultura e sperimentazione, per un Festival attestatosi fra i più importanti e riconosciuti appuntamenti in Italia dedicati alla musica indipendente internazionale, un faro per tutti coloro che cercano nuove esperienze sonore.

IL NUOVO CONCEPT: AQUÆ + ÆQUINOX



Per il suo ventunesimo anniversario IndieRocket Festival presenta un nuovo concept,

Aquæ, un nome che identifica la fluttuazione della musica verso sonorità elettroniche, sottolineando il suo continuo impegno nella ricerca e nella sperimentazione artistica. Un concept che si lega anche alla scelta del Pala Becci, situato in prossimità del Porto Turistico Marina di Pescara, un tributo al forte legame tra la città e il mare stesso, “un elemento che ha sempre ispirato le nostre vite e il nostro lavoro”, sottolinea Paolo Francesco Visci, co-direttore artistico del Festival. Ad affiancare Visci quest’anno nella curatela di IndieRocket c’è Gianluca Gozzi, storico promoter italiano ed ex direttore artistico di Todays Festival. La chiusura del festival, Æquinox, il 22 settembre sarà invece ospitata dal Comune di Civitella Casanova (PE) in collaborazione con Pollinaria. Una festa finale immersa nella natura, che promette di regalare emozioni indimenticabili con tante sorprese per concludere in bellezza questa edizione speciale.