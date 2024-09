Morto Tito Jackson, fratello di Michael ed ex membro dei Jackson 5

Il musicista, fratello dei Michael, aveva 70 anni ed era stato tra i fondatori dei Jackson 5. Nel 1985 era stato corista del supergruppo USA for Africa e aveva inciso We are the World

Tito Jackson, ex membro dei Jackson 5, fratello di Michael, La Toya e Janet, è morto all'età di 70 anni. A darne notizia sono i media statunitensi. L'uomo era il terzo dei nove fratelli Jackson e uno dei cinque che nel 1964 formarono uno dei gruppi più iconici nella storia della musica pop.

La nascita dei Jackson 5 Era stato proprio Tito tra gli artefici della nascita casuale della band. Fu infatti ascoltandolo suonare la sua chitarra con una corda rotta che Joe scoprì il talento del figlio e decise di fargli formare un quintetto con i più grandi Jermaine e Jackie, ai quali si aggiunsero Marlon e il piccolo Michael.

We are the World Nel 1984, dopo la fine del Victory Tour dei Jackson 5, Tito fece il produttore discografico e collaborò ad alcune sessioni con altri musicisti. Nel 1985 fece parte come corista del supergruppo USA for Africa, una band composta da 45 celebrità della musica pop, tra cui sua sorella La Toya, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e suo fratello Michael, che per l'occasione scrisse il brano We Are the World assieme a Lionel Richie. La canzone, prodotta da Quincy Jones, aveva lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. leggi anche Thriller 40, il trailer del film sull'album di Michael Jackson

I 3T e la carriera solista Nel 1995 Tito lanciò e diventò manager del gruppo musicale 3T, formato dai suoi tre figli Taj, Taryll e TJ, assieme al fratello Michael, che li aiutò a produrre il loro primo album in studio: Brotherhood. La sua vera carriera da solista, però, cominciò solo nel 2003, quando si esibì con la sua band come musicista blues in vari locali.

Gli ultimi anni Dopo la morte di suo fratello Michael, il 25 giugno 2009, Tito registrò insieme ai fratelli i cori per il primo brano postumo di Michael, intitolato This Is It. Tra il 2009 e il 2010 fu produttore esecutivo e prese parte al reality show The Jacksons: A Family Dynasty, mentre tra il 2015 e il 2016 tornò a esibirsi in vari concerti con Jackie, Jermaine e Marlon, nuova formazione dei Jacksons.