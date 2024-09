Forlì, ecco l'Ibrida Festival delle Arti Intermediali: il programma

Alcuni fra i più radicali e innovativi esponenti della scena nazionale e internazionale

contemporanea sono in arrivo alla nona edizione del progetto che traduce in proposta culturale e artistica il cambiamento epocale che stiamo vivendo. La nona edizione di Ibrida Festival delle Arti Intermediali si svolgerà dal 20 al 22 settembre

a Forlì: sarà un Festival diffuso che attraverserà diversi luoghi significativi della città, avrà il titolo-tema Artificial Reality: "Il nostro scopo è esplorare e promuovere le nuove forme di espressione che nascono dall'intersezione tra musica, arte visiva e tecnologia -spiegano i Direttori Artistici Francesca Leoni e Davide Mastrangelo- questo rende Ibrida un luogo di scoperta e innovazione, dove le nuove tendenze artistiche trovano spazio per essere conosciute e valorizzate".



In primo piano, all’interno della variegata programmazione, sono alcuni eventi live a cura dei più innovativi esponenti della ricerca musicale contemporanea. Enrico Malatesta, Attila Faravelli e Nicola Ratti sonorizzano l'archivio visivo del filmaker,

fotografo e pittore Gianfranco Brebbia, una delle voci più radicali del cinema sperimentale italiano degli anni Sessanta e Settanta, in un progetto creato su commissione di Triennale Milano e realizzato in collaborazione con la Cineteca di Milano. Dopo il successo alla Berlinale Talents, Gianmarco Donaggio presenta lo spettacolo di live cinema In Visible Light; il musicista N.A.I.P., da X Factor (GUARDA LO SPECIALE) e Julie Ant (batterista dei Baustelle) saranno in scena con il nuovo progetto GO!YA! mentre il celebre regista e sound artist spagnolo Carlos Casas tornerà al Festival con un evento creato ad hoc per Ibrida 2024, tra musica e

sperimentazione video. È creato su misura per il Festival anche lo spettacolo interattivo e generativo Siderea, nato dalla collaborazione tra il musicista Luca Maria Baldini e l'artista visivo Igor Imhoff e coprodotto da Trieste Science+Fiction Festival.

È in programma inoltre, in collaborazione con Diagonal Loft Club, un dj set a cura di Carlina Martines.



I live di Ibrida Festival avranno luogo alla Fabbrica delle Candele in Piazzetta Conserva Corbizzi 9 a Forlì. Il Festival è possibile grazie al contributo del Comune di Forlì, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Con il supporto di BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Camera di Commercio della Romagna, Romagna Iniziative, Romagna Acque e PubliOne Società Benefit. Info e programma dettagliato: http://ibridafestival.it/.